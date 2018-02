Baltasar Garzón desmiente pero confirma su relación con las estrategias de Costa y Correa

El exjuez Baltasar Garzón ha dicho este jueves en Espejo público que él no ha ideado la estrategia de Ricardo Costa en el juicio por la Gürtel, aunque "apoyo absolutamente esa colaboración y, en lo que esté en mi mano, la voy a seguir apoyando".

Garzón ha declarado que "algunos ya me querrían ver desaparecido en el buen sentido de la palabra, pero no lo consiguen". Sobre el ex secretario general de los populares valencianos, ha apuntado que "tiene sus abogados" y que son estos "los que desarrollan su estrategia".

Después, el exmagistrado ha repetido que "sería desmerecer la defensa de Ricardo Costa y la de los demás si nos acogiéramos a que Garzón es el que diseña las estrategias, como se está viendo por ahí". "Desde luego, me encantaría tener ese poder, pero no acabo de tenerlo", ha añadido.

Cambios en las estrategias

Este lunes, Francisco Granados intentó implicar a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP regional. Como Costa, el Bigotes o Correa –quien llegó a pedir el indulto para Garzón–, el exconsejero madrileño cambió de estrategia disparando hacia arriba.

También este lunes, Luis Herrero desveló en esRadio que el exjuez "está asesorando la estrategia de defensa de algunas de estas personas a través de abogados que o trabajan directamente en su despacho o colaboran con su despacho". "Un abogado de su defensa escoltaba a la mujer de Ricardo Costa cuando declaró hace dos semanas en Valencia. La jefa de prensa de Baltasar Garzón distribuyó la declaración de Ricardo Costa después de que se produjera en sede judicial. Hay nombres y apellidos, se puede comprobar", dijo el periodista.