El racismo de la CUP en un tuit

El que fuera cabeza de lista de la CUP utiliza un comentario en Twitter del periodista de La Vanguardia Enric Juliana para dejar patente una vez más el carácter profundamente xenófobo y supremacista de los separatistas catalanes.

"La cuestión de Cataluña a debate esta tarde en Sevilla. José Rodríguez de la Borbolla y un servidor. Adelanto una primera discrepancia. Los organizadores han titulado "El embrollo catalán..." No es sólo embrollo, habiendo embrollo. A las 19h. en Fundación Cajasol", escribe Juliana.

El exdiputado de la izquierda radical antisistema, Antonio Baños, contesta: "El amic Juliana participando en foros de gran rigor intelectual: ‘Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh’.Y además, en la fundación Cajasol brazo financiero de PSOE-A".

El periodista le contesta que le parece "caer muy bajo" dedicarse a "ridiculizar el habla de los andaluces. Es una señal de debilidad política". El excupero niega la evidencia: No. Es una gracia al tuitero. No le dé más importancia. Si quiere, hago broma del acento catalán Para mí la debilidad es considerar embrollo o algarabía a un proceso como el catalán. En cualquier caso, no le quería ofender a usted. Sí a Cajasol".