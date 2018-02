Federico Jiménez Losantos soluciona el enigma de Ussía

El Mundo dice que "Montoro usará decretos ley para gobernar sin presupuesto". Francisco Rosell culpa de la situación a Ciudadanos. "El fuego abierto entre el PP y Ciudadanos ha convertido al que fue el aliado de Mariano Rajoy para acceder al Gobierno en el principal partido de la oposición en el Congreso", y, según la crónica de Marisa Cruz, "Albert Rivera sigue elevando la tensión ante la evidencia de que obtiene un alto rédito, como subrayan las encuestas". Por ello, dice el editorial, a Montoro no le queda otra que desplegar "un contraataque político a la ofensiva lanzada por Cs". Pues que se sepa Cs pide que dimita una senadora imputada, como se firmó en el pacto, y el PP se niega, para variar. También tengo entendido que el PP ha lanzado una ofensiva contra Cs en el Senado para acusarles, y esto sí que es bueno, de corrupción. Jorge Bustos difiere. "Lo que no entiende el PP es que Cs no sube por la corrupción, ni siquiera por el triunfo de Arrimadas en Cataluña. Sube porque el españolito está hasta los cojones del eterno chantaje nacionalista". Puede que decepcione si llega al Gobierno, "pero para la decepción siempre hay tiempo. Nos hemos ganado el derecho a que nos decepcione gente distinta". Y más jóvenes y guapos. La novedad sobre Cataluña es que "la Guardia Civil tilda a Roures de elemento capital para el 1-O". El señor de La Sexta y de Público, el periódico digital que hace a la vez de portavoz de Podemos y abogado defensor de la corrupción de Pujol. Contradictorio que es el tipo.

El País dice que "el Gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155". Le ha faltado decir la horterada esa de POLÍTICA con mayúsculas. El editorial se lo dedica al PSOE. Sí hombre, ese partido que gobernó España durante un porrón de años y que ahora parece un alma en pena. "Hace tiempo que la sociedad española ve en el PSOE un partido anquilosado en el pasado, encerrado en sus intereses electorales y erosionado por sus disputas internas (…) No cuenta, ni como alternativa de gobierno ni como oposición". Más le valdría a Pedro que se dejara de "revanchas". ¿No debería ir al psicólogo este muchacho? Lo del famoso comité que lo defenestró le ha dejado serias secuelas. El País, quién te ha visto y quién te ve, lleva un tiempecito muy preocupado por la imposición del catalán en las escuelas que tanto defendió. Hoy, un sociólogo José Luis Álvarez da la voz de alarma. "Para desactivar el independentismo es necesaria una reforma de la Constitución que cancele la inmersión lingüística educativa en una sola lengua. El estado debe atreverse a hacerlo ahora o Cataluña se separará en un futuro de España". Manda huevos, que diría aquel. A este periódico le da un día por alertar del horror del nacionalismo español y otro por ser portavoz de Gloria Lago.

ABC le dedica el periódico a Roures. "La Guardia Civil sitúa a Roures como elemento capital del desafío separatista". "El fundador de La Sexta y hombre fuerte de Mediapro dio soporte al proceso secesionista". Tampoco es que la Guardia Civil se haya roto la sesera. El tío se montó un centro de prensa para informar sobre el 1-O. Cobrando, eso sí. Luis Ventoso dice que "el trato que recibió Jaume Roures es un ejemplo de lo que un castizo llamaría un Estado tontolaba". "No hay país que haya sido más dadivoso con sus enemigos". Roures apareció en nuestras vidas cuando su colega Zapatero le regaló La Sexta y Público para hacer añicos al PP. Luego Rajoy le regaló la fusión de La Sexta y Antena 3 para que pudiera seguir destrozando al PP con entera tranquilidad y sin que la pasta le faltara. Y para bordar la estrategia le dieron el fútbol de pago en España siendo separatista. Más dinero para la causa. "Jamás recibió un solo reproche alto y claro del PP, PSOE o Ciudadanos, porque los políticos temen a esas televisiones". Pues lógico, Ventoso, es para tenerles terror. Como Ferreras te coja por banda te machaca. Que le pregunten ayer, por poner un ejemplo, a la hermana de Ana Botella. "El PP es el único partido del planeta que ha dado alas a la televisión que lo machaca. Pero no se preocupe. Rajoy y Santamaría ya andan vigilantes: han denunciado a ABC, peligroso enemigo de España, por poner en una portada a Inés Arrimadas, conocida agente separatista". El corazón tiene razones que la razón no entiende, querido Ventoso. Y hay varios pecados capitales en esas razones. Sostres nos sorprende haciéndonos saber que Roures no es comunista ni na, que lo suyo es purito "resentimiento" porque tuvo "una sórdida infancia" llena de "soledad, orfandad, su drama se convirtió en odio". Nos la sopla, Sostres. Es un mal bicho.

La Razón dice que "Rajoy agotará la legislatura incluso sin presupuestos". A Fernando Rayon se le hace el culo pepsicola. "Cuando le ves en el Congreso repartir a diestro y siniestro, te das cuenta del abismo que le separa de algunos diputados que pululan por el hemiciclo". Mariano es cojonudo, como Mariano no hay ninguno. Ussía sí se ha leído el libro de Federico. "Un gran libro" que aunque tiene 700 páginas está "hábilmente estructurado para no agobiar al lector". Atiende, Ana Rosa. "El libro de Federico tendría que ser de obligada lectura para la militancia de Podemos. Yo le agradezco que haya simplificado mi enigma. ¿Por qué el comunismo español odia a España? Porque en España el comunismo fue derrotado por primera y única vez en una guerra. Así de sencillo, así de fácil, así de triste y así de bochornoso. Y si lo intentaran de nuevo, la Historia se repetiría". A ver si Monedero, que sabemos que lo está leyendo, llega a la misma conclusión y dejan de dar la tabarra con la guerra.