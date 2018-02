Boya acusa al Estado de idear los atentados de Cataluña para "frenar el independentismo"

La exdiputada de la CUP en el Parlamento catalán, Mireia Boya, asegura que los atentados de Barcelona y Cambrils en los que fallecieron 16 personas hace medio año fueron ideados por el Estado para "frenar al independentismo".

Boya, investigada por delitos de rebelión, sedición y malversación por su presunta implicación en el proceso independentista, declaró el pasado miércoles 14 frente al juez del Tribunal Supremo que instruye la investigación por la celebración del 1-O, Pablo Llarena.

La exdiputada ha publicado esta mañana en su perfil de Twitter un hilo en el que explica su teoría con respecto a la autoría de los atentados del pasado 17 de agosto. Según Boya, Joaquim Forn estaría en prisión "por la gestión de los atentados y la información que tiene como Consejero de Interior sobre qué paso realmente".

Explica Boya que "hay una guerra interna en el PP entre Soraya y Cospedal". La vicepresidenta fue responsable de la Operación Cataluña junto con Jorge Fernández Díaz, pero "ahora Interior es de Zoido", más cercano a Cospedal, según apunta la cupera.

"Zoido reemplaza a los comisarios", continúa relatando Boya, "incluido el protagonista de los acontecimientos sucedidos en agosto: José Luis Olivera, que trabajó en la sombra para Villarejo en la Operación Cataluña". El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), "debería haber advertido a los Mossos sobre el imán. ¿Por qué no lo hizo?", cuestiona Boya.

Tras anunciarse la fecha del referéndum, se escucha a Ciudadanos por los pasillos diciendo "a partir de agosto os vais a cagar" y según la exdiputada, "periodistas estatales advierten de que el Estado está dispuesto a TODO a partir de agosto", motivo por el cual, explica Boya, decidió acortar sus vacaciones.

La teoría de la exdiputada afirma que el atentado es "terrorismo de Estado", lo cual explicaría "la falta de coordinación con el Estado, el imán de Ripoll y voces de la propia policía que insinúan que era un confidente del CNI de Soraya".

Eso se suma a la información que aparecía poco después en El Periódico para "intentar inculpar a los Mossos" a través de la publicación "the nota", la alerta que la CIA trasladó a los Mossos antes de los atentados del 17-A. Boya acusa directamente al director de El Periódico, Enric Hernàndez, de construir el relato de la alcantarilla.

Boya culpa a Olivera de ser "el responsable de no haber pasado la información a los Mossos" y a pesar de que "el CNI reconoce el tema del imán", el resultado es que no se celebra "ninguna comisión de investigación", porque según Boya, "es una cuestión de Estado que hay que esconder".

La exdiputada concluye su teoría asegurando que "Europol tiene información sobre el imán de Ripoll, el CNI y quién está verdaderamente detrás de los atentados" y advierte de que "quizás era terrorismo de Estado" en un "intento de decretar el estado de excepción y sacar el ejército a la calle", lo que supone "una guerra psicológica a un mes y medio del referéndum para evitarlo", algo que finalmente no sucedió.

"Llarena quizás ha encarcelado a Forn como un favor a Cospedal, como venganza por lo de agosto", dice Boya, "vergüenzas de un Estado dispuesto a utilizar cualquier método para frenar al independentismo".

Sabeu per què Forn podria estar a la presó? Per la gestió dels atemptats de l'agost i la informació que té com a Conseller d'Interior sobre què va passar realment. OBRO FIL. #6mesos