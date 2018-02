Guerra abierta en el PSOE por la educación en Cataluña

La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE ha querido zanjar el debate sobre la educación en Cataluña que hay dentro de la formación. Núria Marín ha asegurado que "Pedro Sánchez está a favor de la inmersión lingüística" y que "no hay ninguna discrepancia entre la posición del PSOE y la del PSC". Nada más lejos de la realidad.

Marín, en consonancia con lo expresado este sábado por Pedro Sánchez, ha lamentado que el artículo 155 se quiera utilizar para cambiar el modelo lingüístico catalán. El secretario general de los socialistas trató de cerrar filas sobre el asunto y defendió ante el Comité Federal que el citado artículo de la Constitución sólo tenía que servir "para que Cataluña recupere su autogobierno, pero para nada más". Oficialmente, la postura de Ferraz es defender que el tema de la educación en Cataluña se resuelva en dicha comunidad autónoma y con un debate en el Parlament.

Dentro del Comité Federal, sólo Francisco Fuentes alzó la voz por la "defensa del castellano" en Cataluña.

La alcaldesa de Hospitalet no quiso dejar pasar la oportunidad que le han brindado los micrófonos de RAC1 para atacar al presidente de Aragón Javier Lambán, entre otros. "Con todo el afecto y respeto, a mí lo que digan Javier Lambán u otros compañeros no me sirve", sentencia Marín.

Varios barones aprovecharon la presencia de los periodistas en Aranjuez para preguntar a los barones por la inmersión lingüística en Cataluña. Javier Lambán, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara defendieron que el español sea lengua vehicular en Cataluña a elección de los padres.

Las palabras del presidente aragonés que han sentado tan mal a Marín fueron su denuncia de que el castellano está siendo "injusta e ilegalmente maltratado y postergado" por la Generalidad de Cataluña y señaló que esta situación "absolutamente inaceptable" debe ser corregida por el Estado "más pronto que tarde". Lambán pidió que Cataluña regresara a la normalidad "y cuando hablo de normalidad no me refiero sólo a la normalidad política, sino también a la normalidad cultural y muy especialmente a la normalidad educativa". Recordó, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el castellano es una lengua vehicular, al igual que el catalán, así como la sentencia del TSJC que señala que al menos el 25 por ciento de la enseñanza en las escuelas se tiene que impartir en castellano.

El presidente de Castilla-La Mancha, por su parte, señaló que lo que se haga con el castellano en Cataluña debería ser objeto de un pacto de Estado. Por ello, Emiliano García-Page pidió que se abordara el tema con "serenidad" tanto en Cataluña como en las comunidades con lenguas cooficiales y dijo compartir el objetivo de "reflexionar y proteger" el castellano.

Otra voz crítica que tuvo que escuchar Sánchez antes del inicio del comité es la de Guillermo Fernández Vara. El presidente de Extremadura recalcó que lo normal sería que en un país que tiene dos lenguas oficiales se puede estudiar en ambas, pero incidió en que "no es momento de levantar barricadas lingüísticas". "Es obvio que eso en estos momentos más que sumar divide y ahora son tiempos de sumar", concluyó.

El catalán como "centro de gravedad"

Miquel Iceta no se salió del guión habitual y dijo estar "muy de acuerdo" con el PSOE en que el Gobierno "no puede aprovechar la aplicación del 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas".

Este domingo ha "reafirmado" su compromiso con la "unidad civil" de Cataluña y ha dejado claro que los socialistas no permitirán "nunca" que "los niños sean divididos por razón de lengua" y defenderán siempre una escuela en la que el catalán sea "el centro de gravedad".

El PSC ha inaugurado su nueva sede del Casal Socialista Joan Reventós, en una jornada de puertas abiertas a militantes y simpatizantes que ha culminado con la intervención del primer secretario del partido, Miquel Iceta, entre otros.

En su discurso, centrado en rememorar la figura de Reventós, expresidente del Parlament y uno de los fundadores del PSC, Iceta ha recordado la "defensa de la unidad civil" del pueblo catalán que caracterizó al exdirigente socialista durante toda su vida.

"Hoy quiero retomar y reafirmar los compromisos por la unidad civil de nuestro país, que heredamos de Reventós. No permitiremos que los niños y las niñas del país sean divididos por razón de lengua. ¡Nunca! -ha aseverado Iceta-. Defenderemos siempre una escuela catalana en la que el catalán sea el centro de gravedad".

"Pero con el gran objetivo -ha proseguido-, que lo ha sido siempre, de que, al acabar la enseñanza obligatoria, los niños y niñas de nuestro país dominen perfectamente las dos lenguas que mayoritariamente se hablan en Cataluña, el catalán y el castellano".

Iceta ha recordado cómo Reventós y otros dirigentes históricos como Marta Mata o Pepe González trabajaron hace décadas para hacer posible "evitar el desastre" que hubiera significado "la división en una doble red escolar por razón de lengua".