Sociedad Civil Catalana admite que fue un error convocar la manifestación para pedir la formación de un Gobierno catalán que represente a todos los catalanes coincidiendo con la inauguración del Mobile World Congress, que se celebra el domingo 25 de febrero en Barcelona.

En una entrevista en el programa Sin Complejos de esRadio, el vicepresidente tercero de SCC, Óscar Uceda, ha asegurado que no imaginaron que "iba a suponer tanto problema" y ha explicado que organizar una marcha en esas circunstancias "no era recomendable" debido a la preocupación del sector empresarial en Cataluña a raíz del "procés" y la situación económica: "Lo único que faltaba es que nosotros saliésemos precisamente el día antes del Mobile World Congress a montar una gran concentración cuando realmente la situación permite aplazarlo y hacerlo de una forma más organizada", ha señalado Uceda.

Desde SCC han insistido en que no están intentando "reventar" la manifestación, convocada inicialmente por la Fundación Tabarnia, sino que "simplemente se ha aplazado" porque la situación en Cataluña no ha cambiado. Uceda también niega que haya existido cualquier tipo de presión por parte de SCC hacia el movimiento: "Nosotros hablamos en su momento con ellos para coordinar y no solapar la manifestaciones. La decisión de tirarnos atrás ha sido una decisión que ellos también han tomado internamente y han aceptado de una forma libre".

Con respecto al anuncio de una nueva fecha para celebrar la manifestación, Uceda ha señalado que es algo que todavía no tienen claro, "pero tal y como está la situación no se retrasará mucho".

La agenda de SCC por el momento está llena de compromisos, según ha explicado Uceda, en primer lugar con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y otros presidentes autonómicos. También se reunirán este viernes con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, para explicar su plan estratégico de cara a 2018 los planes "para intentar cerrar la deriva separatista en Cataluña".