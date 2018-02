Carmena homenajeará a 335 chequistas en La Almudena

El Ayuntamiento de Madrid dedicará un memorial en el cementerio de La Almudena a todos los fusilados por el franquismo en sus tapias entre 1939 y 1944, entre ellos a 335 acreditados chequistas de Madrid, según publica este lunes ABC.

Se da la circunstancia de que uno de los investigadores que el gobierno de Manuela Carmena ha contratado para la realización de ese informe es Manuel García Muñoz, en cuyo libro – Los Fusilamientos de La Almudena– apunta a estos 335 nombres.

ABC ha cotejado la lista presentada, que ha costado a las arcas públicas 12.000 euros, y al menos 134 de esos homenajeados participaron activamente en matanzas y asesinatos organizados desde esos centros de detención y torturas.

El documento, que según Ahora Madrid "arroja datos seguros y fiables ya que han accedido a documentación inédita", fue presentado el 13 de febrero por el tercer teniente de alcalde de la ciudad responsable de la política de derechos humanos, Mauricio Valiente (IU) y el profesor e historiador de la Universidad Complutense, Fernando Hernández.

A pesar del riguroso estudio sobre el historial de cada uno de los ejecutados que elaboró García Muñoz, la lista municipal a la que ha tenido acceso el diario de Vocento no hace distinción entre las víctimas republicanas ejecutadas y aquellas sobre las que pesaban crímenes de lesa humanidad.

"Un asesino no es mejor por ser de izquierdas"

El PP en el Ayuntamiento entiende "que no procede ese homenaje bajo ningún concepto a esas 335 personas". Así su portavoz ha anunciado que llevarán una proposición al próximo pleno para solicitar "que se excluya de ese memorial a toda persona que tuvo participación en las checas de Madrid y que lo que se haga sea un monumento homenaje a todas las víctimas de Madrid durante la Guerra Civil y la represión post-franquista, que es el límite temporal que ha marcado este equipo de gobierno".

"Se debe atender a la reconciliación. No vamos a participar en ninguna maniobra de blanqueamiento del pasado de personas que tuvieron sus manos manchadas de sangre como consecuencia de las checas. Eso no es memoria histórica, es desmemoria histórica. Uno no es mejor por tener una determinada ideología. Un asesino no es mejor por ser de izquierdas o de derechas. Es un asesino", ha afirmado José Luis Martínez Almeida.