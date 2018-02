Elena Valenciano, la última víctima de la purga de Pedro Sánchez

Una auténtica rebelión de mujeres socialistas y feministas es lo que se está produciendo en las últimas horas contra la decisión del secretario general, Pedro Sánchez, de no apoyar la candidatura de Elena Valenciano como líder del Grupo de los socialistas europeos. La revuelta, en forma epistolar, ya ha registrado casi un millar de firmas y cartas enviadas a la secretaría de Organización de Ferraz en contra de que el PSOE apoye la candidatura de un socialista alemán antes que la de una mujer española. Algo que "deja nuestro discurso feminista por los suelos".

El asunto echa más sal sobre una herida abierta desde la misma llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general y que motivó la petición de Alfredo Pérez Rubalcaba a Sánchez para recuperar el capital político de Valenciano, quien fuera su número dos en Ferraz. De hecho, quienes lideran la ofensiva son fundamentalmente mujeres susanistas a las que se ha sumado el sector más feminista del PSOE.

Frente a ellas, el difícil papel este lunes de la secretaria ejecutiva de Igualdad, Carmen Calvo, preguntada hoy por la cuestión en rueda de prensa en Ferraz. A preguntas de Libertad Digital, Calvo despejó el balón diciendo que el PSOE llevará a una mujer como cabeza de lista a las elecciones europeas en 2019 aunque aún "no está decidido el nombre porque no es el momento de confeccionar nuestras listas". En ése caso, será ésa mujer a quien proponga el PSOE para liderar el Grupo de los Socialistas europeos, con lo que desmentía su apoyo al candidato varón alemán.

El intento de Calvo por zanjar la cuestión se ha quedado en eso, un mero intento, ya que los círculos socialistas, y especialmente los feministas, están incendidados con la negativa de Sánchez a apoyar a Valenciano, quien apoyó a Susana Díaz en las primarias y que podría sufrir ahora en sus carnes la nueva vendeta del ahora líder del PSOE que ya le arrebató el puesto de portavoz en favor de su afín, la eurodiputada Iratxe García.

De hecho, son las más fervientes susanistas, y ex compañeros en la anterior dirección socialista, quienes han liderado la ofensiva. La ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, en tiempos de Rubalcaba, la ex diputada, Laura Seara, o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, han manifestado su apoyo público a Valenciano y su trayectoria en Europa en las redes sociales.

El revuelo interno está siendo de tal magnitud que la compareciente este lunes en Ferraz parecía mandar un aviso velado a navegantes al presentar su Ley de brecha salarial. "En materia de Igualdad lo importante no es que una llegue muy alto sino que avancemos todas y cuanto más mejor", dejó caer Calvo con cierto rintintín desde el atril de Ferraz.