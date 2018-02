Pedro Sánchez apoya a Armengol y reprende "el discurso fácil" de Lambán

Es una de las pocos barones o baronesas que apoyaron a Pedro Sánchez en el pasado, que lo sigue haciendo y, por eso, la reconocida pedrista, Francina Armengol, ha recibido este lunes el apoyo de la ejecutiva de Sánchez a su nuevo reglamento para imponer el catalan a los sanitarios como método de ascenso. "Es una medida legal y constitucional", defendió la secretaria ejecutiva de Igualdad, Carmen Calvo, a preguntas de Libertad Digital.

Mostrando cierta incomprensión, Calvo insistió en su argumento a las preguntas de este diario: "¿Se imagina usted que situación mas rara es apoyar una cosa que es legal y constitucional en Baleares?". La portavoz de la Ejecutiva añadió que "además éste es un asunto que siempre ha estado consensuado desde tiempos del PP", dijo obviando la manifestación de los profesionales este fin de semana bajo el lema "la lengüa no salva vidas".

"Para nosotros esto no puede ser objeto de política ni de confrontacion. No lo hemos hecho, no lo vamos a hacer y no vamos a contribuir a ello. Las decisiones que se adoptan son legales y constitucionales. Y si no fueran así, no estarían en vigor". En este sentido, Calvo lanzó un reproche velado a los barones de su partido como el aragonés, Javier Lambán, o el manchego, Emiliano García-Page, que denunciaron este fin de semana en el Comité Federal la "inaceptable exclusión del castellano que se produce en las escuelas catalanas".

Aviso a Lambán y Page

Un "discurso fácil" que, dejó claro, no comparte la Ejecutiva Federal que mandaba este lunes un aviso a navegantes. "Abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino. Este país tiene que vivir con normalidad y respeto la existencias de nuestras cuatro lenguas oficiales. No vamos a contribuir ni un milímetro a todo esto".

Preguntada nuevamente por esta cuestión, la portavoz de Igualdad esquivó el balón diciendo: "yo ya se que a otros les conviene este debate. Nosotros no vamos a ir a una gincana de quien pone el listón más loco y más alto". Y se mostró absolutamente convencida de que "el PSC, cuando toque, cuando toque, y si se abre este debate, van a estar a favor de que se respeten los derechos del catalán y del castellano. No entiendo donde hay discrepancias".