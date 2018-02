PP y Ciudadanos elogian la "valentía" de Marta Sánchez mientras el PSOE se distancia

La versión del himno de España de Marta Sánchez no ha dejado indiferente a nadie, tampoco a los principales partidos políticos. A través de Twitter, una de las redes culpables de que en pocas horas la canción interpretada en directo en el Teatro de La Zarzuela de Madrid se haya convertido en un fenónemo viral, la antigua vocalista de Olé Olé ha recibido elogios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien calificaba de "valiente y emocionante" la actuación.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

Parabienes que este lunes han repetido tanto el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, como la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

"Nos ha alegrado ver cómo canta con orgullo un himno que, además, es de todos", ha asegurado Casado, quien ha resaltado el "patriotismo" de la intérprete madrileña. Arrimadas, por su parte, ha asegurado que Sánchez fue "muy valiente".

Para la líder del partido más votado en Cataluña, muchos artistas en España "están defendiendo sin complejos, como se defiende en cualquier país, un patriotismo civil, que es defender tus símbolos, pero también defender los derechos, la igualdad, la solidaridad, la unión y los servicios públicos en un país" algo que ha vinculado al despertar de "un sentimiento de orgullo de ser español, un patriotismo civil, moderno, que es lo que creo que toca" como consecuencia del proceso secesionista catalán.

Menos entusiasmo en la izquierda

El PSOE se ha cuidado muy mucho de alejarse de ese apasionamiento de los partidos de centro derecha. Nada más convertirse en viral el vídeo de Marta Sánchez en las redes sociales, la consigna interna fue la de no pronunciarse sobre la cuestión y esquivar la cuestión con que "lo importante son los problemas de los ciudadanos".

El mismo PSOE que concluye sus actos con La Internacional o que utilizó en el pasado la bandera española como decorado en los actos de Pedro Sánchez, ahora se escuda en que "los símbolos no resuelven nuestras vidas". Éste fue el argumento de la secretaria ejecutiva de Igualdad, Carmen Calvo, este lunes en rueda de prensa en Ferraz. "Hacer politica constantemente con elementos símbolicos que no resuelven nuestras vidas... nuestro himno no tiene letra. ¡Ya está! No es ni bueno ni malo ni nada. Es la realidad de nuestro país. Y por lo demás, Marta Sanchez tiene una de las mejores voces de nuestro país", señaló ante las risas de los periodistas.

Desde Podemos la reacción llegaba por boca de su líder, Pablo Iglesias: "Me gusta ser patriota poniendo el acento, no tanto en las banderas ni en los himnos, como en los servicios públicos", ha asegurado el secretario general de la formación morada este jueves, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). "Marta Sánchez canta bien, pero creo que hay algo que la gente no se puede olvidar. Lo importante para amar a tu país, para amar a tu nación, para sentirte patriota, no son himnos ni las banderas, son las escuelas públicas, son las pensiones, son los servicios públicos".

A su juicio, ser un "patriota" es defender la Sanidad y la Educación: "Eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Luego que cada uno se emocione con los himnos y banderas que se tiene que emocionar".

Preguntado directamente si le parece mal que Marta Sánchez haya puesto letra al himno de España, Iglesias evitaba generar más polémica "Todo lo contrario. Yo creo que es estupendo que los artistas se dediquen a poner su creatividad al servicio de lo que quieran".