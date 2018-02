Cifuentes, Aguirre, Granados y González acudirán a la comisión del Congreso sobre la financiación del PP

La comisión de investigación sobre la financiación del PP, por la que ya han desfilado varios de los acusados de la trama Gürtel, contará con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre, y del ex número dos de los populares madrileños, Francisco Granados. Igualmente, acudirán a contestar las preguntas de los portavoces el ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.

Así lo ha decidido este martes la Mesa de la comisión, que según fuentes parlamentarias también ha solicitado la presencia del marido de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aunque esta última comparecencia está todavía por aprobar.

Camps y Costa abrirán el próximo 6 de marzo esta nueva ronda de comparecencias, que también incluye al cabecilla de la trama Púnica y antiguo socio de Granados, el conseguidor David Marjaliza, que acudirá a la cámara baja el 13 de marzo.

Conclusiones en octubre

Los trabajos de la comisión, una de las primeras exigencias que Ciudadanos puso sobre la mesa en el verano de 2016 para iniciar las conversaciones con el PP, que fructificaron en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy, han sido prorrogados en varias ocasiones, aunque en principio debería terminar su trabajos el próximo mes de octubre.

El presidente, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, se ha mostrado partidario de no prorrogar más las sesiones para centrarse cuanto antes en las conclusiones, que a su juicio deberán centrarse en las eventuales "responsabilidades políticas" por las irregularidades contables del partido en el Gobierno que está investigando la justicia.