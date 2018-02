El Gobierno reconoce que la sentencia del TC puede "condicionar" sus medidas en Cataluña

En pleno debate abierto por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la necesidad de buscar una "fórmula" para que el castellano también pueda ser estudiado en Cataluña llegó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Lomce. Lo hizo este martes por la mañana y respondía a un recurso presentado por la Generalidad y admitido a trámite en 2014.

En él se abordan diferentes cuestiones recurridas por el Gobierno catalán y en la mayoría de ellas el Alto Tribunal da la razón al Ejecutivo central. Excepto en uno, el relativo a las lenguas cooficiales y a la solución que quiso dar el entonces ministro José Ignacio Wert al hecho de que en Cataluña no se pueda estudiar en español en los colegios y se incumplan de manera sistemática las sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el propio Constitucional han ido dictando al respecto.

Se trata de la famosa disposición 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que se ha revelado absolutamente ineficaz. En ella quedaba regulado el procedimiento por el cual los alumnos catalanes, fundamentalmente, que no tuvieran una oferta de castellano en ningún colegio público o concertado cerca de su casa pudieran ser matriculados en un centro privado, recayendo los costes en la administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente, puesto que estos costes se descontarían después a la comunidad autónoma de la financiación educativa.

La sentencia puede "condicionar" al Gobierno

El Ejecutivo reconoció que esta sentencia por la que se declara nulo este sistema puede "condicionar" la toma de decisiones en esta materia en aplicación del artículo 155. Ahora, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo "estudiará" las posibles opciones para cumplir con el compromiso de garantizar "la libertad" en las aulas de la comunidad. "Aunque se tarde más, hay que hacer las cosas bien", le transmitió al ministro Xavier García Albiol en un encuentro en el Senado.

En el PP existe el temor de que Mariano Rajoy se quede "a medias", no contente a nadie y Ciudadanos acabe beneficiándose. Y, en ese contexto, el líder de los populares catalanes pidió a Méndez de Vigo que se tomen medidas "posibles de llevar a cabo" y admitió que la sentencia del Alto Tribunal lo trastoca todo. "Si hay que adoptar algún tipo de medida, tiene que ser efectiva y seria", afirmó ante los medios tras verse con el ministro. "Ya está bien de experimentos", dijo. Y aseguró: "No vamos a hacer ocurrencias ni ideas brillantes".

Básicamente, Albiol solicitó a Méndez de Vigo que únicamente se comprometa a aquello que pueda cumplir para, entre otras cosas, no provocar una nueva decepción entre su base electoral, según fuentes conocedoras del despacho.

"El Gobierno, como hace siempre, respeta las decisiones de los tribunales", destacó el ministro de Educación. Los periodistas le preguntaron si sigue vigente su plan de garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos. "Estamos trabajando en ello", contestó, y reiteró que estudiará lo dictado por el TC porque "57 folios dan para mucho". "Seguimos analizando cuál es la mejor fórmula. Hay tiempo", se limitaron a añadir fuentes de su departamento, que al inicio de la jornada marcaban como fecha para dar a conocer la "fórmula" mediante la cual hacer efectivo este derecho finales de marzo o principios de abril.

Cs lo apoyará si tiene "la valentía y compromiso"

Mientras en Ciudadanos ya han fijado postura: apoyar al Gobierno en la implementación de medidas que sean necesarias para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de toda España. "Ahora que el Gobierno, aunque no se aclara mucho cómo hacerlo, ha dicho por enésima vez que lo va a hacer, que lo haga", declaró Albert Rivera ante los diputados de su partido, no sin antes afear al PP que no haya hecho "nada" en este sentido en los seis años que lleva en la Moncloa, "a pesar de la oportunidad de la LOMCE con mayoría absoluta".

"En Ciudadanos estamos encantados, llevamos 11 años en Cataluña defendiendo este modelo", dijo e insistió en que el Ejecutivo contará con su apoyo si tiene la "valentía y el compromiso" de llevar esta medida a cabo. En concreto, indicó que Ciudadanos pedirá al presidente Rajoy que implemente este modelo educativo para el próximo curso 2017/2018 .

Durante su intervención, el líder centrista mostró su preocupación por el discurso del PSOE sobre este tema. En concreto, se refirió a las declaraciones en las que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pide "no generar problemas" sobre esta materia. "Estamos de acuerdo, por eso en una sociedad bilingüe debe haber una escuela bilingüe", apuntó, para después pedir a Sánchez que "deje de abrazarse a los nacionalistas y separatistas" en este tema.

Rivera aseguró que "vigilarán" al Ejecutivo sobre esta medida para que no quede en "retórica" y que también se incluya en el Pacto educativo en el que se está trabajando en el Congreso. De hecho, afirmó que Ciudadanos "no apoyará un Pacto educativo donde no se garantice el uso del castellano como lengua vehicular".