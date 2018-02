La negociación por la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil salta por los aires

Adiós a la reivindicación histórica de la equiparación salarial de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los cuerpos policiales autonómicos. Las diferencias en la nómina a finales de mes de hasta 500 euros para agentes con el mismo empleo y categoría permanecerán sin visos de solución. Y es que la mesa técnica en la que estaban negociando el Ministerio del Interior y los representantes de los agentes ha saltado por los aires este martes.

De nada parecen servir ahora sendas convocatorias extraordinarias de los Consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ni las dos reuniones anteriores de la mesa técnica. El tercer encuentro celebrado durante la jornada de hoy ha concluido con las posiciones muy distanciadas en lo económico, y con sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles sin ganas de seguir negociando.

La reivindicación de los agentes, que la han defendido en los últimos meses en masivas manifestaciones en diferentes puntos de España, era que la masa salarial se aumentase en 500 millones de euros acumulables durante los próximos tres años, de modo que para el año 2020 el aumento total fuera de 1.500 millones en cada cuerpo y se hiciese así efectiva la tan ansiada equiparación salarial.

Todo parecía ir sobre ruedas cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acudió a los citados Consejos extraordinarios de los cuerpos con un documento en el que se comprometía a que "las partidas presupuestarias del Capítulo 1 (remuneración del personal) se aumentasen "durante los tres próximos años" hasta alcanzar una cifra de "hasta 1.500 millones de euros", aunque pendiente de fijar cuánto crecería cada año.

Sin embargo, durante la reunión técnica de este martes, que parce poner punto y final a la negociación, el que viene siendo el representante del Gobierno en la misma, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se ha enrocado en cifras económicas muy alejadas: 200 millones de 2018, 100 millones en 2019 y 200 millones en 2020. 500 millones acumulados en tres años, apenas un tercio de lo que reclaman los agentes.

"Hasta aquí hemos llegado. Zoido mentía. Y hoy, en lo que ya anunciamos es el final de la negociación para la equiparación salarial, se ha demostrado cuál es la dimensión de ese engaño masivo y hasta qué punto este político no ha tenido el más mínimo empacho en repartir saludos, sonrisas, palmadas y falsas expectativas a todos aquellos compañeros con los que coincidía en actos oficiales. Ni equiparación completa ni media equiparación", critican los representantes de los agentes.

En un comunicado conjunto, firmado por los cinco sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP, UFP y ASP) y las ocho asociaciones de guardias civiles (UO, ASESGC, AUGC, APROGC, AEGC, UnionGC, APC e IGC) aseguran que "no vamos a consentir esta tomadura de pelo y nos hemos levantado de la mesa de negociación". "No vamos a ser cómplices de esta traición a los mejores profesionales de la seguridad pública perpetrada por el ministro y su compañero Montoro", añaden.

A su juicio, la propuesta final de Interior es "una oferta tramposa, que ofende y falta al respeto al colectivo", que demuestra que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manda mucho más en el Gobierno que Zoido y que deja patente que el departamento de Interior, durante los últimos meses, "no sabía cómo vestir su mentira".