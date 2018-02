Llarena deja a Mas en libertad sin los 60.000 euros de fianza que pedían la Fiscalía y VOX

Artur Mas y Neus Lloveras aterrizaban en el Tribunal Supremo con la incertidumbre de las medidas cautelares que habían anunciado las acusación. Se han enfrentado a las preguntas de las acusaciones y a los informes que los sitúan como miembros del comité que habría planificado el proceso separatista. Arropado por una veintena de representantes del PDeCAT, el expresidente de Cataluña ha accedido pasadas las 8:30H a dependencias judiciales.

Llarena ha dejado al expresidente catalán en libertad sin medidas cautelares. La acusación popular que conduce VOX había solicitado una fianza mínima de 60.000 euros con retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, una solicitud secundada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El magistrado ha desestimado la pretensión descartando la concurrencia de riesgos de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. No ha elaborado aún el auto con los motivos que sustentan la decisión, pero pondera que Mas no ocupa cargos de relevancia.

El expresidente encaraba la declaración con el problema de la reincidencia. Si Pablo Llarena, el juez que instruye la causa por delitos de rebelión, sedición y malversación, le atribuye un papel importante en la organización del referéndum y la declaración de independencia –como apunta en la imputación– se sumaría a la inhabilitación por la consulta ilegal del 9-N. El magistrado ha pedido a Mas que permanezca localizado y disponible para acudir cada vez que sea llamado.

La alcaldesa de Villanueva y Geltrú, también expresidenta de la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) Neus Lloveras, del PDeCAT, habría desempeñado un rol fundamental en la organización para coordinar los ayuntamientos, las administraciones locales. Sale en libertad sin medidas cautelares, ni siquiera solicitadas por las acusaciones. Ha explicado a la salida que al magistrado solo le interesaba "la naturaleza de la AMI". Según su versión, ha respondido "con total transparencia" señalando que la labor de la asociación era la de "facilitar actividades totalmente legales".

Llarena cree que formaban parte del Comité Estratégico diseñado en el documento "Enfocats". Esta hoja de ruta fue incautada en el domicilio de Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente de la Generalidad en prisión preventiva Oriol Junqueras. La investigación incluye a todos ellos entre las personas que habrían aportado apoyo político al proceso. Mas sería una pieza clave de dicho comité en el control de las finanzas. Habría trabajado para que durante el 1-O no fallara nada y la organización fuera mejor que la del 9-N de 2014.El magistrado decretó este lunes libertad bajo fianza de 60.000 euros para Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña.

Reacciones en el TS

Artur Mas ha atendido a los medios de comunicación a la salida del tribunal. Según sus palabras, "ha intentado explicar la verdad. Es cierto que hubo un referéndum real; la declaración de independencia fue simbólica, meramente política. He explicado que este proceso soberanista había nacido del pueblo de Cataluña y las instituciones elegidas solo habían intentado acompañar esa expresión popular con voluntad de diálogo con el Estado que no ha tenido contrapartida por parte del Gobierno".

Valoraba también la decisión del juez Llarena: "Estoy satisfecho por quedar en libertad pero muy triste porque hay personas que permanecen en prisión o fuera del país y esa tristeza no me permite celebrarlo hoy con más libertad. He dicho del derecho y del revés que no había un Comité Estratégico. Se nos convocaba en reuniones muchas veces de carácter informal y con asistencia de personas variable pero solo para hablar de política. Mal iríamos si los políticos no pudiéramos ya ni hablar de política".

Desde el partido de Carles Puigdemont han aplaudido la decisión de Anna Gabriel. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya valora muy positivamente la huida de la exdiputada de la CUP que se quedará en Suiza y no acudirá este miércoles a su cita con la justicia.

El portavoz adjunto, Eduard Pujol, ha dicho que es una buena noticia porque "ayuda a internacionalizar el conflicto catalán en Europa y en el mundo". Se felicita de que Gabriel haya optado por plantar al magistrado Pablo Llarena pese a que él esté aquí arropando al expresidente Artur Mas que sí ha decidido cumplir con su citación judicial. Un poco más ambiguos han sido en el PDeCAT, precisamente el partido de Puigdemont, quienes han pedido que se tenga en cuenta a los que sí dan la cara en los tribunales y a los que no. Lo ha dicho el senador Josep Lluis Cleries que, sin embargo, tachaba el proceso penal de "absurdo" porque según él, "deberían estar sentados en una mesa política y no judicial".