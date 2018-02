Rubalcaba, cabreado con la purga a Valenciano, no confirma su presencia al 'acto de unidad' de Sánchez

La polémica purga de Elena Valenciano sigue trayendo cola. Este martes, en la reunión del grupo socialista, sólo una persona pero no menor ha tomado la palabra para manifestar su estupor. La ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, intervino ante sus compañeros del Congreso para calificar de "incomprensible no apoyar a una compañera para que el PSOE tuviera una presidencia del grupo socialista".

Según fuentes socialistas presenciales, Rodríguez reprochó a la dirección no apoyar a Valenciano porque "Elena tenía posibilidades porque se lo estaban pidiendo muchos compañeros europeos" y tachó de "inadmisible" apostar por el candidato alemán. "Si Elena no se presenta porque la Ejecutiva no la apoya y se presenta una candidata mujer, por ejemplo, del partido belga o portugués, ¿seguiremos apoyando al candidato alemán y no a una mujer? ¿Y eso no es contradecir nuestro discurso de que hay que colocar mujeres como hemos hecho con de Guindos? ¿O es que sólo apoyaremos a una mujer si no es española?".

Contestada por Robles

Las palabras de la ex portavoz parlamentaria en tiempos de Rubalcaba, quien también apoyó a Susana Díaz en las primarias, fue escuchada en silencio por sus compañeros de grupo y sólo contestada tajantemente por su sucesora en el cargo, Margarita Robles: "Lo importante no es una persona sino todo un grupo socialista en el parlamento europeo". Según fuentes de la dirección: "ni uno sólo ha apoyado a Soraya o secundado sus críticas. Todos se han callado".

Sin embargo, la polémica ha estado presente en todas las intervenciones mediáticas de la dirección del PSOE. En primer lugar, la entrevista de Pedro Sánchez en Espejo Público a primera hora de la mañana. Preguntado por qué no apoya el PSOE la candidatura de Valenciano, el líder de los socialistas avanzó que "la candidatura que va a presentar el PSOE va a ser femenina y yo aspiro a tener el mandato de la presidencia del grupo parlamentario socialista a lo largo de los próximos 5 años". En cualquier caso, dejó claro que "ella es vicepresidenta del grupo socialista con el apoyo de esta Ejecutiva".

Posteriormente, Margarita Robles tuvo que salir al paso de las críticas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "Lo importante no son las personas sino un proyecto político del PSOE. Nuestra apuesta será para que el PSOE tenga fuerza en las instituciones europeas mas allá de las personas. Las personas hoy están y mañana no están".

Enfado de Rubalcaba

Un asunto que ha motivado el enfado del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la purga a quien fuera su vicesecretaria general al frente de Ferraz. Tanto que el ex líder socialista se ha molestado en dejar claro este jueves que él aún no ha confirmado asistencia al llamado ‘acto de la unidad’ avanzado este martes por el propio secretario general.

Sánchez anunció que pretende reunir una "Escuela de gobernantes" el fin de semana del 16 al 18 de marzo y que contará con la presencia de todos los ex líderes del PSOE: Felipe González, Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero.