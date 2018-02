Arran amenaza a Jorge Campos tras la condena al rapero Valtonyc: "No te dejaremos dormir"

Arran amenaza a Jorge Campos tras la condena al rapero Valtonyc: "No te dejaremos dormir"

Jorge Campos durante una entrevista en esRadio | David Alonso Rincón Este martes, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia para el rapero de ultraizquierda Valtonyc de tres años y medio de prisión, que en sus letras decía barbaridades como "mataría a Esperanza Aguirre", "siete tiros de la Glock de Iñaki Bilbao al juez" o "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear". Precisamente, el protagonista de este último verso se mostraba satisfecho con la sentencia. El presidente de Actúa Baleares dijo: "Se ha hecho justicia. Espero que sirva de ejemplo para que este tipo de delincuentes sepan que sus graves delitos, en democracia, tienen consecuencias. No sólo he ganado yo este largo procedimiento, ha ganado nuestro sistema democrático. Los que creemos en la democracia y en la tolerancia hoy estamos de enhorabuena". Por contra, la rama balear de los cachorros de la CUP, Arran, publicaba en Twitter el siguiente comentario: "El pueblo de Mallorca no olvida que eres el culpable de la sentencia a Valtonyc, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Ni olvido, ni perdón". Tras ello, algunos usuarios han apoyado al grupo de extrema izquierda catalanista, aunque también ha habido muchos que han apoyado a Campos y han plantado cara: "Fascismo el vuestro, dejadnos vivir tranquilos, respetad a los demás sin amenazar". Compartir

Jorge Campos En España