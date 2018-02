Confidencias y complicidad entre Zapatero e Iglesias en su acto de apoyo a Evo Morales

Cómplices y haciéndose continuas confidencias, así se pudo ver a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias este miércoles en Madrid en un acto de apoyo al presidente boliviano, Evo Morales.

El encuentro, organizado por la "Asamblea de Apoyo a Bolivia", había generado expectación por su cartel, que incluía al socialista y al líder de Podemos. La cita más sonada entre el expresidente y el secretario general morado, que transcendió a la prensa, databa de finales de 2014, cuando José Bono facilitó una reunión entre ambos a espaldas de Pedro Sánchez. De ahí, el interés del encuentro de este miércoles en el que, curiosamente, también se encontraba Bono.

Agradecimientos

Tras subir al escenario junto a Alberto Garzón y los representantes sindicales, Iglesias comenzó su discurso agradeciendo a Zapatero su presencia en el acto: "No es frecuente que en España un expresidente ponga su prestigio al servicio de la resolución de conflictos y a Zapatero le van a criticar mucho por estar aquí", afirmó después de que se conociese que Nicolás Maduro ha pedido a Zapatero que lidere la observación electoral de la ONU en Venezuela.

Tras numerosas confidencias entre sonrisas, cerró el acto Zapatero que dio las gracias al de Podemos y recordó su etapa como presidente del Gobierno. En ella, dijo, Morales tuvo un papel relevante. Eso sí, afirmó que quería hacer un discurso más personal que político porque "yo me represento a mí, represento a Zp". Y a pesar de que durante sus palabras varios espontáneos críticos con el gobierno boliviano comenzaron a gritar entre el público, el expresidente continuó con su intervención destacando que "es infrecuente encontrar personas con empatía, agradecimiento, que siempre tengan un gesto de humildad", como Morales.

Zapatero mencionó las ayudas de cooperación al desarrollo que recibió Morales y sus viajes a ese país. "He visto cambiar Bolivia, he visto mejorar Bolivia y no hay nada que dé más satisfacción es ver cómo un pueblo quiere progreso, futuro y libertad ". "Y cuando se van cumpliendo años, sabes que hay una cosa que vale más que todo en la vida: la libertad de pensar, la de actuar y de ser", prosiguió. Fue en ese momento, cuando Zapatero ya no solo habló de Bolivia. "Ahora que con esto de Venezuela, estoy muchas horas con el canciller de Bolivia, hablamos muchísimo de la visión de los pueblos originarios".

Zapatero e Iglesias mostraron así su respaldo a Morales como candidato a las presidenciales de 2019. Asunto polémico dado que el Tribunal Constitucional de ese país ha autorizado a Morales a ser candidato de nuevo, por cuarta vez, a pesar de que la Constitución limita a dos el número de mandatos presidenciales consecutivos y que el Gobierno perdió un referéndum para cambiarla.