Girauta pregunta por el español y Méndez de Vigo le afea que no dé un diputado al PP en Cataluña

"¿Cómo piensa esta vez garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza?", preguntó Juan Carlos Girauta al ministro de Educación en plena polémica desatada por el Gobierno sobre esta cuestión. Íñigo Méndez de Vigo no quiso responder. Simplemente se limitó a contestar: "Como se hace en un Estado de derecho, respetando el ordenamiento jurídico y las sentencias".

Desde hace más de 30 años la Generalidad incumple de forma flagrante la ley en esta materia. La llamada inmersión lingüística supone una vulneración de la Constitución Española, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en el artículo 3.1 señala que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Una situación ante la que los sucesivos gobiernos de la nación no han hecho nada para corregirla. Tampoco para garantizar el cumplimiento de las sucesivas sentencias que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han ido ido dictando en este sentido. El fallo más reciente corrió a cargo de éste último y en él fijó el porcentaje mínimo de español que los centros catalanes debían impartir en un 25%.

"En 35 años no han hecho nada"

Y así se lo recordó el diputado de la formación centrista al ministro del ramo y ahora también consejero de Educación en virtud de la aplicación del artículo 155. "Lo que no han hecho ustedes en 35 años es precisamente eso, cumplir con la ley y las sentencias de los tribunales" y esa es "la obligación del Gobierno", le recordó.

Girauta le aconsejó a Méndez de Vigo desoír "las voces que le explican que el adoctrinamiento es algo de casos aislados en Cataluña", afirmación ésta que pronunció el ministro hace pocos meses. "Desoiga las voces que le explican que hay un consenso social sobre la inmersión lingüística porque es falso", le espetó. "Se lo dice el representante de un partido que ganado las elecciones en Cataluña", dijo entre aplausos de los suyos.

"La inmersión es un modelo clasista que sólo afecta a los que no pueden pagarse una escuela privada", dijo, dirigiéndose esta vez al diputado de Podemos, que había sostenido durante su dura intervención contra el Ejecutivo que el sistema de imposición del catalán beneficia a las clases más desfavorecidas. "Los que pueden escogen el trilingüismo".

"El PP ha gobernado con mayoría absoluta y no ha hecho nada para que se cumpliera la ley y las sentencias; y el Partido Socialista tampoco". Y advirtió: "No piensen ni por un sólo instante que sin la Alta Inspección y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, van a tener ustedes un Pacto por la Educación".

"Lo único que ha hecho Cs es negar un diputado al PP"

Esto último escoció al ministro que, sin embargo, obvió completamente de su respuesta el tema que se estaba debatiendo. Así, Méndez de Vigo se limitó a arremeter contra el partido que les sustenta en el poder. "Lo único que hacen es criticar o tuitear, pero no hacen absolutamente nada más". Y es que, según el ministro, le costó "mucho" en Bruselas "convencer a un periodista de que el señor Puigdemont no había ganado las elecciones, ¿sabe por qué?, porque ustedes no existen", dijo entre risas propias y de su bancada. "Ustedes han ganado las elecciones y han desaparecido", llegó a decir el representante de un Gobierno cuyo partido ha obtenido cuatro diputados, desapareciendo así como grupo propio en el Parlament.

Y así concluyó el ministro su intervención: "Voy a ser justo con ustedes, he dicho que no han hecho (nada) pero sí han hecho, sí. ¿Saben lo que han hecho? Negar un diputado para que el grupo parlamentario del PP pueda ser un grupo parlamentario. Y para que no haya una voz constitucional", dijo levantando los aplausos de los suyos. "Si queremos cambiar las cosas, la subcomisión (del Congreso por el Pacto Educativo) es un buen sitio para hacerlo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos defendiendo lo que hemos defendido siempre".

Y se le acabó el tiempo. Ni una palabra sobre cómo piensa hacer efectivo el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen en Cataluña y el cumplimiento de las sentencias.