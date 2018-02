Iglesias y los separatistas cargan contra la retirada de la obra "Presos Políticos" en ARCO

La retirada en ARCO de la polémica obra que retrata a los separatistas como "presos políticos" e incluye a los acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) ha generado este miércoles reacciones dispares en los pasillos del Congreso de los Diputados.

En esa representación, apartada ya de la galería Helga de Alvear, aparecían, por ejemplo, las caras pixeladas de Oriol Junqueras, los Jordis o la del agresor Andrés Bódalo bajo el título Presos políticos en la España contemporánea.

Uno de los primeros que se ha manifestado en contra de esta retirada ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha afirmado que "en democracia tiene que haber libertad de expresión y que no es compatible con la democracia que determinados temas no se puedan tocar o sobre los que o se pueda hablar". Cabe recordar que desde Podemos se criticó que "se calificase como terrorismo" las agresiones a los guardias civiles de Alsasua. Un ataque que el partido morado llamó "pelea de bar". No solo eso, una de las caras de esa obra es Andrés Bódalo, que fue como número 1 por Jaén por el partido morado antes de entrar en la cárcel por agresión.

"Podríamos decir bienvenidos a Turquía, al régimen de Erdogan", ha dicho el portavoz separatista de ERC Joan Tarda. "Es una vergüenza que exista censura en Arco y espero que en las próximas horas lo corrijan", ha pedido el separatista. "Yo creo que así evitarán que se les caiga la cara de vergüenza", ha aseverado en los pasillos de la Cámara Baja.

El Gobierno y el PSOE apoyan la retirada

En el extremo opuesto, el Gobierno y el PSOE. "Creo que en ningún caso hay presos políticos en España. Lo que hay es un sistema que detecta delitos y un sistema jurídico con todas las garantías", ha sentenciado la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Mientras que, desde el PSOE, su portavoz Margarita Robles ha aplaudido la decisión de retirar la obra. "Todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo. Si Arco ha valorado que una determinada exposición podía favorecer la crispación, nosotros tenemos que intentar rebajar la tensión. Es imprescindible que en Cataluña se recupere el clima de diálogo y todo lo que ayude a bajar la tensión hay que valorarlo positivamente", ha asegurado.