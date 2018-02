Las declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en las que ha asegurado que su manera de celebrar el día de la de la mujer el próximo 8 de marzo es trabajando, "con una huelga a la japonesa demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en nuestro país", han provocado las críticas de la portavoz de Podemos Irene Montero.

La dirigente morada se ha preguntado "en qué hora del día cabrían más trabajos si los tuviésemos que hacer las mujeres". Según Montero, "el problema es la mayoría de las mujeres de este país es que ya viven en huelga cotidiana a la japonesa desde hace cientos de años y no tienen una hora libre para dedicarse a sí mismas, para dedicarse simplemente a darse una ducha, a leer un libro o a mirar un programa de televisión con un poco de calma".

Montero no lo ha dejado ahí. "Después, cuando llegan a casa", ha continuado, "siguen empleando de media dos horas y media más al día que los hombres en tareas de cuidados del hogar como puede ser fregar, limpiar, hacer la comida o recoger la mesa o cuidar a los niños y niñas".

La portavoz de Podemos se ha dirigido al Gobierno y a la ministra de Agricultura para recriminarles que lo "mínimo que podían hacer si no están de acuerdo es respetar y tener un poco más de prudencia. Desde luego no decir que lo que necesitamos las mujeres es hacer una huelga una japonesa. Las mujeres en este país no paran una sola hora del día casi ni siquiera las que están durmiendo para levantar este país", ha aseverado.