Un día más, el Gobierno se mostró incapaz de aclarar su plan para garantizar la libertad de elección de lengua en las escuelas catalanas. Mariano Rajoy optó por guardar silencio a pesar de que los periodistas le preguntaron directamente por el varapalo del Tribunal Constitucional. "A nadie le gusta que el TC le lleve la contraria", reconoció su entorno. Las críticas de la oposición arreciaron y PSOE y Ciudadanos llegaron a la conclusión de que el Ejecutivo se ha metido en un charco y ahora no sabe qué hacer.

La cuestión centró la sesión de control del Gobierno. Dentro y fuera del hemiciclo. Con Íñigo Méndez de Vigo incapaz de explicar qué hará su departamento en aplicación del artículo 155 de la Constitución, fuentes del Ejecutivo confirmaron lo ya adelantado por este diario el martes: que la sentencia del Alto Tribunal puede "tener efectos" y "condicionar" la acción de Educación para garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos.

Mientras, los ministros esquivaron la polémica como pudieron. Ante el mutismo de Rajoy, los informadores preguntaron a Rafael Catalá y a Juan Ignacio Zoido. "Hay que estudiar la sentencia", repitieron los titulares de Justicia e Interior. Y enfatizaron que es "el funcionamiento habitual" en un estado de derecho. "Aquellos que decían que el TC era una herramienta más del Gobierno hoy se tienen que poner un esparadrapo de lado a lado", remataron fuentes de la Moncloa. Ni palabra sobre la casilla del castellano.

"Méndez de Vigo no sabe aplicar la Ley"

Aprovechando el caos gubernamental, la oposición se lanzó a criticar al Ejecutivo, arrimando cada partido el ascua a su sardina. Albert Rivera se paró ante los periodistas en los pasillos para arremeter duramente contra Méndez de Vigo y contra el "parche" que su antecesor, José Ignacio Wert, ideó para que fuesen los colegios privados quienes garantizasen la escolarización en castellano: "En Cataluña no queremos crear guetos en los que llevar a nuestros hijos y que nos devuelva el dinero el Estado, lo que queremos es que la Educación pública y concertada se estudie en castellano, pero también en catalán y en inglés, ese es nuestro modelo".

El líder naranja, que pidió a Rajoy una amplia remodelación de su gabinete aprovechando la próxima salida de Luis de Guindos, no dudó en señalar al titular de Educación: "No sabe ni cómo aplicar la ley en Cataluña. Lo acaba de demostrar en la sesión de control. Me preocupa que un Gobierno que ha tenido mayoría absoluta no lo haya sabido hacer y que ahora, que podría tener el apoyo de Ciudadanos, ni siquiera sepa por donde empezar".

En el mismo pasillo del Congreso también se pronunció la portavoz del PSOE, Margarita Robles, aludiendo a los vaivenes gubernamentales sobre la manera de garantizar que el castellano sea vehicular: "Lo que tendrá que hacer el Gobierno es aclararse. Primero lanzan un globo sonda, después dicen una cosa, la ministra Monserrat plantea otra y la desautoriza el propio Gobierno. Yo creo que lo que tiene que hacer es aclararse y a mí me gusta poner en valor la resolución del TC porque creo que da garantía y solidez al ordenamiento constitucional español".

De manera más general, Pablo Iglesias se refirió al "fracaso" de la LOMCE: "Es un varapalo más para el Gobierno" aseguró el líder de Podemos, quien señaló a los que, a su juicio, inspiraron esa reforma: "Un Ley diseñada al dictado de la patronal católica y de los sectores que apuestan por la educación privada".