La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, disconforme con la decisión de IFEMA de solicitar la retirada de la obra Presos políticos en la España contemporánea, del autor Santiago Sierra, ha decidido a última hora no asistir a la inauguración de ARCOmadrid’18 para expresar así "la máxima defensa de la libertad de creación, expresión y exposición en la ciudad de Madrid", señala el Ayuntamiento capitalino en una nota.

Para la alcaldesa "en Madrid tiene que haber libertad de creación". Considera que no puede afectarse de este modo la imagen internacional de una "ciudad abierta, democrática y creativa como es Madrid ni admitirse retroceso alguno en la defensa de los derechos fundamentales en nuestra democracia".

No obstante, el boicot de Carmena a ARCO no es total. La alcaldesa sí visitará la feria antes de su clausura para seguir mostrando su apoyo a esta cita con el arte contemporáneo.

Los que sí han acudido como cada año son los Reyes. En rueda de prensa, la mano derecha de la alcaldesa, Marta Higueras, al ser preguntada por el desplante que esto supone a don Felipe y doña Letizia, ha afirmado que Carmena "ha hablado con Casa Real y le ha explicado sus motivos para no asistir".

El Consistorio, este miércoles, al conocer la decisión unilateral por parte del presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA de retirar la obra de Sierra de ARCOmadrid’18, solicitó la convocatoria urgente de una comisión ejecutiva pidiendo la rectificación de esta decisión. Al mantenerse la decisión de retirada de la obra con los votos de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Madrid mostró su desacuerdo ya que considera que la libertad de expresión y artística deben ser dos valores fundamentales en una Feria de Arte Contemporáneo que se ha convertido, a lo largo de sus 37 ediciones, en un referente a nivel internacional.

Están "sobreactuando" para sacar "rédito político"

El portavoz del grupo municipal del PP ha considerado "inaceptable" la ausencia de la regidora. Lo que está haciendo es "enturbiar" la imagen de esta cita cultural y de los artistas y galeristas, ha considerado José Luis Martínez Almeida. El portavoz afirma que "el Ayuntamiento está sobreactuando completamente, buscando un rédito político" y usa esto como una "cortina de humo" para "tratar de ocultar todos los problemas que su gestión de área le están causando a los madrileños".

"Nosotros respetamos la libertad de expresión, no creemos que en este país exista ningún tipo de censura y sí una decisión consensuada entre la galerista y la junta rectora de IFEMA, que unos podrán compartir y otros no. Para nosotros el principio máximo es la libertad de expresión", ha señalado Almeida, que ha añadido que no comparte el "blanqueamiento" de las personas que protagonizan la exposición, como los agresores de los guardias civiles de Alsasua.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos ha considerado que el "compromiso por Madrid exige un compromiso con esta feria, más allá de que te guste o no un desgraciado evento". La formación centrista sí acudirá a la feria porque les "parece una de las mejores ferias que tiene Madrid", porque como Ayuntamiento tienen que "respaldar esta feria" y porque tienen que "apoyar a nuestros creadores, que son muchos", ha explicado Begoña Villacís.