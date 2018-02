ETA planea una dirección clandestina incluso tras disolverse

La banda terrorista ETA planea mantener una dirección clandestina incluso después de disolverse, según el experto en terrorismo y director del Centro Memorial de las Víctimas, Florencio Domínguez, quien cree que esa intención es lo que la banda no ha hecho público del documento que está sometiendo a votación entre sus miembros.

Domínguez se ha referido, en declaraciones a Efe, a la información que este jueves publica el diario proetarra Gara y en la que se señala que la dirección de ETA está sometiendo a votación un documento que plantea su final definitivo como organización, al apostar por dar por concluido su "ciclo y función".

Un debate que comenzó el año pasado con la distribución de un documento entre los miembros de ETA, tal y como ha recordado Domínguez, quien ha indicado que, en todo caso, la disolución de la banda "llega tarde, 858 muertos tarde".

En el documento, según Domínguez, ETA reconoce de forma expresa que no ha conseguido sus objetivos e insiste en que no se arrepiente de lo que ha hecho, que no va a abjurar de su pasado. Por lo tanto, "sigue teniendo una deuda pendiente", ha recalcado.

Y reitera: "En lo que han hecho público ocultan lo fundamental, que es que planean mantener un dirección clandestina de ETA incluso después de su disolución".

Domínguez ha participado en un debate sobre los agujeros negros de la financiación del terrorismo, que ha tomado como referencia el libro La bolsa y la vida, coordinado por Josu Ugarte y en el que el director del Memorial también ha participado.

Un libro que cifra en 25.000 millones de euros los daños directos causados por ETA en su historia y en el que queda claro que es la financiación de los grupos terroristas lo que permite sostener su actividad.

Así, ha explicado Domínguez a Efe, en una época en la que ETA era capaz de obtener grandes cantidades de dinero, una media de entre 4,5 y 6 millones al año en la década de los 80, tenía gran capacidad terrorista.

De hecho, los conocidos como los años de plomo "coinciden con los años dorados de los ingresos de ETA".

Por el contrario, cuando la banda tuvo menos capacidad de obtener dinero, en la última década de su historia, con cifras por debajo de los dos millones de euros y en algunos años una cantidad mucho más baja, su actividad terrorista se redujo.

"En la medida que se ataje la capacidad de financiación, estaremos limitando los atentados, las víctimas y los destrozos que puedan producir", ha concluido.

Que no saque pecho ni haga circo con la disolución

La eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua ha pedido este jueves a ETA que "no saque pecho" ni haga un "circo mediático" con su disolución cuando en su "deber" aún computa que no hayan condenado el terror causado y que sigan haciendo actos de enaltecimiento del terrorismo con homenajes a etarras.

La hermana del exjefe de la policía local de Andoáin Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003, ha dicho que lo que trata ETA con la publicación de la noticia es tapar el debate que se va a producir en el Parlamento sobre una propuesta del PP para rechazar los homenajes que puedan hacerse a miembros de ETA o personas de su entorno.

Un debate que se produce días después del polémico recibimiento a dos expresos de ETA que colaboraron en el asesinato del hermano de la eurodiputada, quien ha señalado que solo se hacen homenajes o recibimientos a los que no se han salido de la estrategia de la banda.

Ha considerado necesario que ETA condene su historia de terror porque "no puede ser que quieran introducirse como comisarios políticos en el mundo de su entorno nacionalista; sería otro veneno más para la política vasca".

Tras insistir en que no pueden hacer un circo mediático con la disolución, ha considerado que ya ha llegado la hora de que el mundo de Sortu y de EH Bildu "dé la cara y no intente escaquearse de esa crueldad y humillación que suponen los recibimientos a etarras".

"Quieren ir de buenos", pero hay que "desenmascararles", ha añadido Pagazaurtundua antes de expresar la necesidad de seguir "vigilantes" para que la sociedad no vuelva convertirse de nuevo en rehén de sus palabras y de sus engaños.