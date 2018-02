Las obras para remodelar la Gran Vía comenzarán el 9 de marzo

Las obras de remodelación de la Gran Vía madrileña -por la que desde junio de este año ya no podrán pasar, salvo excepciones, los vehículos de los no residentes- comenzarán finalmente el 9 de marzo a cargo de la constructora Ortiz con un presupuesto de 5,7 millones de euros.

Fuentes municipales han explicado a Efe que las obras arrancarán ese día para no entorpecer la celebración de la marcha de mujeres del 8 de marzo, que tradicionalmente recorre esta arteria central. Las obras se acometerán por tramos, aunque todavía no se ha detallado el punto por el que se comenzará ya que los técnicos municipales están ultimando el plan de obras con la constructora. No obstante, desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible indican que informarán del inicio de las obras a vecinos y comerciantes y recuerdan que se han mantenido conversaciones con estos últimos.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que las obras tienen que estar finalizadas antes de las Navidades de 2018. Consistirán en ensanchar el espacio peatonal y eliminar la diferenciación entre la calzada y las aceras, que estarán a la misma cota. Además, se situarán bolardos que faciliten la apertura "flexible" de uno o dos carriles por sentido en función de las necesidades del tráfico.

De este modo, la Gran Vía se prepara para la gran transformación que vivirá el distrito Centro este verano, cuando se ponga en marcha la gran área de prioridad residencial (APR) que impedirá circular a los no residentes por todo el distrito, incluida la Gran Vía.