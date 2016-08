Mariano Rajoy defendió durante mucho tiempo que ir a una votación de investidura para perderla carecía de sentido, pero este martes subirá al atril de oradores consciente de que no tiene los votos suficientes. Ya antes de la reunión con Pedro Sánchez -que resultó "lamentable" para sus colaboradores- no albergaba prácticamente ninguna esperanza. "Si no es posible ahora, la obligación es perseverar en el intento", ya ha avisado antes del debate.

Con el respaldo de 137 diputados, Rajoy será el gran protagonista de este martes. El debate comenzará a las 16.00 horas con su única intervención, y no tendrá límite de tiempo. En síntesis, será un formato calcado al utilizado por Sánchez en la anterior legislatura, y que fue duramente criticado por el PP. Sobre el papel, el candidato a presidente expondrá las líneas maestras de su programa de Gobierno para el que pide la confianza de la Cámara.

La economía centrará buena parte de la intervención del líder del PP. No es ninguna novedad. Volverá a acogerse a los datos de crecimiento y creación de empleo y, a renglón seguido, alertará de la "urgencia" de contar con un Ejecutivo en plenas facultades. A sus ojos, hay avisos claros "tanto dentro como fuera de España" de que no se ha de prolongar la situación de interinidad. "Las cosas van bien pero pueden dejar de ir bien", dijo recientemente en un mitin en Pontevedra, y lo repetirá en la sede de la soberanía nacional.

En varias ocasiones, pondrá el acento en las consecuencias negativas de seguir sin un Ejecutivo a pleno rendimiento. "Son muchos los retos, económicos pero también a nivel internacional. España tiene que volver a contar", según precisaron quienes han trabajado en el discurso. "Estamos ante circunstancias excepcionales, ya se han repetido una vez las elecciones", destacará Rajoy, en un intento de concentrar toda la presión en el Partido Socialista.

Por su puesto, Rajoy se apoyará en el pacto de investidura alcanzado con Ciudadanos y detallará aquellos contenidos que considera más importantes. Muchos de ellos, como no se cansan de repetir en Moncloa, fueron suscritos por el Partido Socialista. "El PSOE se tendrá que retratar. Aquí no solo importa lo que diga Rajoy, también las explicaciones que tenga que dar Sánchez a todos los españoles", arguyeron las fuentes consultadas.

El martes, el presidente en funciones prevé utilizar un "tono conciliador". Todo cambiará el miércoles, tras la intervención de Sánchez, según prevén en la Moncloa. Rajoy "ya se está preparando para ello".