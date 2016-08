El mazazo de Rivera a Iglesias

En su primer turno de palabra, el líder de Ciudadanos dedicó pocos minutos a hablar de Podemos y a contestar las alusiones que Pablo Iglesias, pero fueron suficientes para retratar al líder del partido de los círculos.

Rivera recordaba a Iglesias que había insultado a presidentes del Gobierno de España como Felipe González que gobernó durante 13 años en España. "Y ha insultado a líderes como Adolfo Suárez, a quien ha tachado de títere". Finalmente, Rivera concluía: "Yo sé que usted es más partidario de hombres de estado como Otegi, pero yo soy más partidario de hombres de estado como Suárez o González".

La pasada semana Pablo Iglesias salía en defensa del etarra Arnaldo Otegi después de que la Junta Electoral de Guipúzcoa considerase que Otegi no podía presentarse a las elecciones del País Vasco del próximo 25 de septiembre merced a la sentencia de inhabilitación para sufragio pasivo y para ocupar cargo público que pesan sobre él.

Decía Pablo Iglesias que "deben ser los vascos y vascas los que decidan quién les representa en su parlamento. Mala noticia si se confirma", destacaba en Twitter.

Este miércoles, en su discurso desde la tribuna de oradores, Pablo Iglesias ha proferido ataques contra Albert Rivera y ha utilizado la figura de Suárez para hacerlo. "Usted no es ni de izquierdas ni de derechas, usted es de lo que le ordenen desde arriba", decía Iglesias que le calificaba como "marioneta gatopardiana de las élites, el chicle de Macgiver del régimen, vale usted para todo", añadía el líder del partido de los círculos. Además, se refería al expresidente Adolfo Suárez, para señalar "al Suárez que admira Rivera" es aquel que "fue presidente del Gobierno mientras le apoyaron Juan Carlos y los poderes fácticos y dejó de ser presidente cuando ya no les era tan útil y tomaba sus propias decisiones". Y añadió, "ahora le tocará fijarse en otro Suárez, un Suárez con más mérito, el que fundó el CDS en 1982, porque me temo que no va a jugar usted más papel que el que jugó el CDS", concluía su alusión a Rivera.