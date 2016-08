Directo al grano, Pedro Sánchez, ha comenzado sus treinta minutos de intervención anunciando el "voto en contra a su investidura con total y absoluto convencimiento y por coherencia con nuestro país". El secretario general del PSOE ha argumentado que "España necesita un Gobierno, no un mal Gobierno" y ha ido recorriendo las políticas que "han cercenado los derechos de los ciudadanos", como la reforma laboral, y la corrupción política, en la que ha citado las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el caso Gürtel y el SMS de apoyo al tesorero Luis Bárcenas cuando "usted sabía que tenía cuentas en Suiza".

Ha tardado poco en tirar de hemeroteca para echar en cara al candidato Mariano Rajoy "el pacto de los Toros de Guisando" con el asemejó Rajoy en marzo "el teatro" de su pacto con Ciudadanos. El líder socialista ha denunciado que tras esas críticas, Rajoy acude a una investidura "ocho meses después de haberse negado a hacerlo", tras "sembrar dudas de si acudiría o no" y finalmente hacerlo "sin contar con los apoyos necesarios". Esto es, igual que lo hizo Sánchez en el mes de marzo."Sólo persigue tratar de mantenerse usted como sea en la presidencia del Gobierno".

"Esto, señorías, son los argumentos del señor candidato. Si fuera coherente debería ser el primero en votar en contra señor Rajoy". Por ello, se ha referido a la presión focalizada en la abstención del PSOE para dejar claro que es absolutamente descartable. "Lo que nadie puede pedirnos es que votamos a favor de lo que queremos cambiar para ir en contra de lo que queremos. Nunca pedimos su voto en la pasada legislatura. Por ello, señor Rajoy, no puede contar con la confianza de los socialistas".

Sánchez no ha obviado un uso "partidista de las instituciones" del PP, cuyo mayor exponente ha fijado en la elección de la fecha del 25 de diciembre para unas nuevas elecciones. Momento en el que ha reprochado "la complicidad de la presidenta del Congreso, Ana Pastor" por prestarse al "maniqueísmo" del candidato popular. "Es este un chantaje en toda regla que ha contado con la complicidad de la presidenta por negarse a cumplir con su deber. Señora Pastor, aceptando la malintencionada fecha propuesta por el candidato, usted ha dejado el congreso por los suelos".

"No cuente usted con los socialistas", le ha reiterado a Rajoy. Negativa que ha fundamentado en "la suma letal de corrupción, mala gestión económica y recortes" y en que "usted no sólo tiene un problema de aritmética parlamentaria sino de aritmética derivado de sus políticas y de su credibilidad". Le ha recriminado también que busque la abstención del PSOE porque "usted quiere decir que quiere gobernar sin oposición". Y "en el caso de que cediéramos ante sus presiones, sería la legislatura del chantaje. Sería la misma razón por la que aprobaríamos después los PGE y después tendríamos que aprobar sus recortes sociales... por el bien de España, claro… por eso la respuesta del PSOE es un no rotundo, señor Rajoy".

Sánchez ha prometido que "el PSOE será coherente con su historia, memoria, programa y palabra dada". Y ha argumentado que "un Gobierno presidido por usted, lejos de la estabilidad lo sería de la frustración. Somos la alternativa a su Gobierno porque tenemos alternativas a sus políticas. No estamos dispuestos a aceptarlas". El secretario general del PSOE ha concluido su intervención citando al ex presidente de la II República, Manuel Azaña: "Algunos piden el voto por patriotismo. Otros dicen perder toda credibilidad por la patria. Ningún problema política tiene escrita su solución en el patriotismo. Se necesita que la solución, además de ser patriótica sea acertada y su propuesta señor candidato, no lo es".

Mezclar agua y aceite

En el turno de réplica, el líder socialista ha instado a Rajoy a que "no se confunda" porque "la mayoría de los españoles no está de acuerdo ni con la reforma laboral, ni con amnistía fiscal ni con su gestión del caso Bárcenas. Por eso, usted no tiene la mayoría y por eso usted va a perder el debate de investidura. Eso no se llama bloqueo, se llama democracia".

Sánchez ha vuelto a endurecer su negativa a la abstención socialista argumentando que "pretende mezclar agua y aceite y eso es imposible" y ha negado cualquier semejanza con el PP como partidos "constitucionalistas". "Ustedes recurren ante el Truibunal Constitucional el matrimonio homosexual o la interrupción voluntaria del embarazo y nosotros la reforma laboral y la reforma local. Tenemos dos visiones distintas de la Constitución".

En el capítulo de corrupción, ha reiterado que a Rajoy "le falta de credibilidad" y ha relatado la cascada de delitos que pesan en las investigaciones judiciales sobre el PP: "¡Pero si es todo el Código Penal, señor Rajoy!".

Como guinda a su intervención, y ya desde su escaño en el turno de dúplica, Sánchez ha reiterado con contundencia que "el PSOE no se va a abstener ante la corrupción ni ante la amputación de derechos que ha hecho usted durante los ultimos cuatro años. El problema no es que los socialistas no confiemos en el señor Rajoy. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar".