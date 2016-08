Mariano Rajoy despertó, y de inmediato su bancada le respondió con aplausos y carcajadas. "No abuse, con que me diga que ‘no’ es suficiente", espetó a Pedro Sánchez, que fue durísimo en su intervención. "Tenga la total y absoluta certeza de que ya he entendido todas las partes del ‘no’, así que tranquilícese", le dijo, tras constatar que se estrellará en la votación del viernes.

El PP ansiaba el sarcasmo y la retranca gallega de su líder. Más aún, después de un discurso de investidura tan tibio, que algunos llegaron a calificar de un poco "rollo". Como se prometió desde su equipo, llegó el "rock&roll". "Si yo soy tan malo, ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo?", afirmó Rajoy, que en ocasiones esbozó su característica media sonrisa.

"Francamente, no creo que el señor Rivera y yo pasemos a la historia por el acuerdo firmado el otro día. El único que va a pasar a la historia va a ser usted porque va a provocar que por tercera vez en un año que haya elecciones en España", afirmó, provocando la ovación de los suyos. A partir de ahí, acusó a su interlocutor socialista de protestar por todo y negarse a sentarse a negociar. Incluso no le cogió el teléfono para decidir la fecha del debate de investidura, según recordó.

"Quise hablar con usted para fijar la fecha y no quiso hablar conmigo. Y, además, se lo hizo conocer al conjunto de la opinión pública. No tiene autoridad moral", sentenció. "Hay más. Tampoco hay que preocuparse por la fecha de las terceras elecciones -el 25 de diciembre- porque ha reiterado hasta la saciedad que no se van a celebrar, y yo me fio de su palabra", añadió.

Rajoy también hizo uso de la hemeroteca, y aseguró que las citas de Sánchez ya no valen porque el contexto ha cambiado mucho con respecto a la investidura que él protagonizó. "Son situaciones muy diferentes, hay compromisos y urgencias económicas" aunque "usted ha venido a citar frases que yo he pronunciado y se lo agradezco. Me usa como argumento de autoridad, cosa que francamente nadie hace en este mundo que vivimos", contestó.

Además, a diferencia del martes, el candidato del PP sí tuvo gestos con Ciudadanos, y sacó pecho del pacto. Un acuerdo que le sirvió para lanzarle una y otra vez a Sánchez el mismo mensaje: "Déjenos al menos gobernar y no nos lleve a una tercera convocatoria electoral".