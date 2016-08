Tras el discurso de investidura de Mariano Rajoy y las réplicas y dúplicas que se vivieron este miércoles en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha visitado este jueves los estudios de esRadio para analizar en Es la Mañana de Federico el bloque político que se mantiene en España después de que el presidente del Gobierno en funciones perdiera la primera votación de investidura.

Preguntado por si piensa que habrá terceras elecciones, Girauta ha señalado que cree que finalmente habrá gobierno "si cambian algunas circunstancias" y señalaba directamente al PNV porque cree que "podría cambiar de actitud" ya que considera que el Partido Nacionalista Vasco "no ha enloquecido como los nacionalistas catalanes y podría parecerle interesante tener una alianza con el PSOE en el País Vasco y con el PP en Madrid".

En cualquier caso, destacaba que "a pesar de algunos signos de irracionalidad que se vieron ayer, no creo que esté tan loca la gente que había ayer en el hemiciclo como para forzar" unos nuevos comicios. Para Girauta, "ir a unas terceras elecciones significaría que el sistema español se tambalea, empezando por el Jefe del Estado que propone candidatos sin que pase nada, hasta todas las instituciones". Seguir en esta dinámica sería tanto como decirle a los ciudadanos, que "el voto no sirve para nada", advertía Girauta.

En cualquier caso, el líder naranja cambiaba el tono para advertir de que aquellos que piensen que "la operación es que Podemos y nosotros tengamos algún tipo de entente, sea por la vía de permitir, sea por la vía de abstenerse, que se olviden".

"El odio al PP"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha dicho que, en caso del PSOE quiera plantear un gobierno con el resto de formaciones, "ayer hubo 180 votos en el ‘no’; que formen su mayoría con esos votos. Las 44 formaciones políticas que se amontonan, si quieren juntarse, que lo hagan. Pueden hasta prescindir de Bildu, que son 2".

Girauta ha declarado que cuando negoció en la pasada legislatura con los socialistas "estaban Serrano, Sevilla" y que, "aparte de gente muy competente, me parecieron tan incompatibles con Podemos como nosotros". Sin embargo, sostiene que "es verdad que en el PSOE, dado el vacío ideológico que se ha producido en la socialdemocracia europea, lo que aglutina a la militancia socialista es el odio al PP". "Eso es la militancia, pero no el votante. A pesar de lo que algunos crean, España no está pensando en las categorías guerracivilistas", ha añadido.

El diputado centrista ha dicho que "a la hora de votar, veo muy complicado presentarse de nuevo a unas elecciones transmitiendo como contenido que eres absolutamente incompatible con un partido con el que estás compartiendo 100 reformas que, para empezar en la legislatura, no está mal". "El muro que separa a las dos Españas es un muro de ficción; se parecen mucho más de lo que ellos quisieran", ha agregado.

Medios, educación y frentismo

El portavoz de C’s en el Congreso ha dicho que su formación "lo que quiere es que se abra el juego a aquellas cosas tan evidentes en cualquier país normal, como que los gobiernos de coalición son habituales, que la política exterior es común, que la gasolina que hace marchar el motor de la política no es el odio entre compatriotas". "Muchos nos dicen que vamos a pagar un precio altísimo si hay otras elecciones. A mí, ¿qué más da? Hay que hacer lo que hay que hacer", ha añadido.

Girauta ha dicho que Rivera, con su discurso, pretendía "poner de acuerdo a la gente en torno al constitucionalismo, que son 250 de los 350 diputados que hay en la Cámara". El diputado ha declarado que España puede "ser un país de primera", que "hay ciencia, hay intelectuales…", pero "no lo parece, porque quienes manejan los medios y la educación están en el frentismo, en los unos y los otros, la izquierda y la derecha".