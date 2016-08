Así vio la investidura la novia de Alberto Garzón: "Jódanse ustedes y dejen de jodernos a nosotras"

Anna Ruiz, futura esposa del secretario general de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, se desahogó en Twitter durante la celebración de la segunda sesión del debate de investidura de Mariano Rajoy. Lamentó que "se están pasando por los cojones lo que nos pase", calificó el debate de "peleíta de nabos" y exclamó "¡jódanse ustedes y dejen de jodernos a nosotras!"

La médico malagueña residente en Madrid, terminó disculpándose por haberse puesto tan intensa durante el debate: "Madre mía mi intesismo (sic). Espero que me queráis igual. <3"

Todo empezó con un inocente comentario en el que anunciaba que "ahora que estamos en pleno debate de investidura" aprovecharía para "contaros mi humilde opinión sobre todo esto".

Lo que vino después fue un comentario detrás de otro en el que fue subiendo el tono hasta terminar exclamando "jódanse ustedes, y dejen de jodernos a nosotras". No aclaraba si en ese "ustedes" incluía a su futuro marido, aunque por los comentarios previos parece que sus críticas se dirigían más al PP, Ciudadanos y el PSOE.

Tras anunciar su retransmisión particular, Anna Ruiz señaló que nos encontrábamos ante el momento más bochornoso de "la historia política de este país".

No podían faltar los reproches por los recortes.

Y llegó el primer insulto: "Payasos"

A partir de ahí, el tono comenzaba a ser mucho más intenso:

A mí, no tener gobierno no me quita el sueño. Hace más de un año que andamos así y no ha cambiado mucho ni mi situación ni la de la mayoría