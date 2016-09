Moncloa abre la puerta a cambiar la fecha del 25-D pese a que fue decisión de Rajoy

Mariano Rajoy decidió que las terceras elecciones cayeran el día de Navidad en caso de continuar el bloqueo político. Fue un elemento más para presionar a Pedro Sánchez, con quien intentó hablar -sin éxito- sobre la fecha de la convocatoria. Si bien, constatado el fracaso en la investidura, el PP empieza ya a recular. Tanto que Rafael Hernando, portavoz en el Congreso, se mostró dispuesto a tomar medidas para acortar la campaña y no tener que votar el 25 de diciembre.

El mensaje principal sigue siendo que el escenario de que se vuelvan abrir las urnas sería "algo disparatado" con graves consecuencias. "Nosotros no queremos terceras elecciones. Si hablamos de regeneración democrática, una de las peores cosas que podemos decir a los ciudadanos es que les hacemos votar inútilmente", afirmó Soraya Sáenz de Santamaría, en su habitual comparecencia al término del Consejo de Ministros. "No demos por hecho que no hay otra solución", incidió, enumerando a renglón seguido los riesgos de que el Ejecutivo siga en funciones.

Aunque, dejando claro esto, la vicepresidenta dejó más que abierta la posibilidad de evitar que el día de Navidad se vaya a ir a votar. Tras recordar que el Ejecutivo no puede presentar decretos leyes, aclaró en hasta dos ocasiones que desde la Moncloa "no se obstaculizará" cualquier decisión que sea en beneficio de los españoles. Y, en este sentido, cobraron especial relevancia las palabras de Hernando, que se mostró dispuesto a reducir la campaña electoral para adelantar la fecha de los comicios.

"El 25D no iremos a votar sencillamente porque creo que esta situación se va a desbloquear. Y si no, tomaremos medidas porque, evidentemente, no nos parece que el día de Navidad sea una fecha razonable", fueron las declaraciones exactas del portavoz del Grupo Popular en una entrevista en Catalunya Radio. A partir de ahí, una y otra vez, insistió en que hay que evitar dicho escenario, y defendió una negociación con el PSOE prácticamente sin líneas rojas. "Por ejemplo, cambiar y analizar la reforma laboral" o "revisar también lo que no haya funcionado bien de la Ley de Seguridad Ciudadana".

Santamaría también se afanó en cargarse de razones para evitar otros comicios, y anunció que Rajoy intentará hasta el final negociar con el PSOE para evitarlos. "No conviene merendarse la cena", dijo la vicepresidenta en un momento de su intervención. "El señor Sánchez tiene una responsabilidad", enfatizó, para a renglón seguido reclamarle que deje gobernar al PP aunque no quiera participar en una coalición o suscribir pactos de Estado. "España no se puede permitir estar ocho meses en funciones. Es una anomalía democrática y afecta a la vida de diaria de muchos españoles de manera directa o indirecta", añadió, y citó las prestaciones y sueldos públicos.

En línea, el PP puso un día más a Sánchez en su diana, sugiriendo que busca una alianza con Podemos. "Pido que hable claro y explique si hay una alternativa a los 170 síes", le emplazó Javier Maroto. Coordinada con él, se sumó la también vicesecretaria Andrea Levy: "Habrá que preguntarle si ha echado de menos a Pablo Iglesias en este intenso verano que ha tenido por las playas de España. A lo mejor nos desvela que éste es el misterio, que lo van a intentar", aseveró. La propia Santamaría razonó que "la alternativa" pasa por aquellas formaciones que quieren romper la unidad nacional.

Por lo demás, la número dos del Ejecutivo también quiso dejar claro que no hay dudas sobre la continuidad de Rajoy. "El PP ha ganado las elecciones con un candidato que amplió la distancia -en votos y escaños- con respecto al 20D", recordó. Tal y como publicó este diario, Génova prepara un cierre de filas total este sábado, cuando se ha convocado un Comité Ejecutivo antes de que el presidente en funciones viaje a China. "El debate no estará en casa", zanjaron las fuentes consultadas.