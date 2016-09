Sánchez pide a las fuerzas del cambio que no den una "tercera oportunidad" a Rajoy

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el voto contrario a su investidura en la anterior legislatura "le dio una segunda oportunidad" al candidato del PP, Mariano Rajoy, y espera que "no vuelva a ocurrir y no le den una tercera oportunidad", a la vez que ha asegurado que los socialistas no quieren unas terceras elecciones.

En un acto político en San Sebastián, en el que también ha intervenido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Media, Sánchez ha dicho que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, "como consecuencia de su incapacidad para articular una mayoría que le permita gobernar, está jugando ya a unas terceras elecciones", pero los socialistas "no queremos terceras elecciones".

Tras señalar que "hay un bloque de las fuerzas del cambio liderado por los socialistas y otro que no quiere que nada cambie que es del Rajoy y el de Soria", ha dicho que el voto contrario a su investidura tras las elecciones del pasado 20 de diciembre "provocó darle una segunda oportunidad a Rajoy" y ha pedido a "las fuerzas del cambio" que "no le den una tercera oportunidad".

Sánchez ha destacado que "los socialistas cumplimos con nuestra palabra, dijimos que no íbamos a facilitar un gobierno de Rajoy y hemos cumplido con la palabra del cambio", por lo que espera que el resto de formaciones políticas "hagan lo propio".

Tras calificar el resultado de la sesión de investidura de "derrota legítima y democrática de Rajoy a la presidencia del Gobierno", ha considerado que el PP y Rajoy "se tendrían que preguntar cómo es posible que hace cuatro años cosechara una de las mayores mayorías de la democracia y hoy sea de los políticos peor valorados".

En su opinión, en la valoración que hoy tiene Rajoy "tiene mucho que ver la quiebra de confianza, usar la excusa de la crisis para cercenar la democracia en estos años en los que confundió mayoría absoluta con absolutismo, los casos de corrupción del PP y la instrumentalización de instituciones públicas".

En referencia a la "amenaza falsa" de que si no hay nuevos presupuestos generales del Estado no se podrán actualizar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, Sánchez ha instado al Gobierno del PP en funciones a que presente un decreto Ley, y ha anunciado que, si no lo hace, el PSOE presentará la próxima semana una iniciativa parlamentaria en ese sentido.