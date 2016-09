Margarita Robles llama a esRadio indignada con Ana Pastor

Este martes, la diputada socialista Margarita Robles ha llamado al programa Es la

Tarde de Dieter de esRadio indignada con la decisión de la mesa del Congreso de posponer la celebración del próximo pleno hasta después de las elecciones gallegas y vascas. "No es aceptable que porque haya un gobierno en funciones no se ponga en marcha la vida parlamentaria", decía Robles.

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes el calendario de plenos de la XII legislatura. Un calendario que no contempla sesiones plenarias hasta después de las elecciones gallegas y vascas, el 27 de septiembre. La propuesta de la mesa es la que realiza la presidencia, Ana Pastor. La mesa fija posiciones pero no vota. La propuesta se lleva a la Junta de Portavoces, que es la encargada de votar la iniciativa. Según ha explicado Robles, los dos representantes del PSOE en la mesa Micaela Navarro y Juan Luis Gordo, se han manifestado en contra de este calendario.

Tras matizar en numerosas ocasiones que respeta y aprecia personal y profesionalmente a Ana Pastor, Margarita Robles se ha mostrado igualmente insistente en que "no puede ser que la presidenta siga dilatando el arranque de la vida parlamentaria, no puede ser" porque "se pretende que no haya control" y que "si pasan cosas como las de Soria se dilate" la comparecencia de un ministro o la celebración de comisiones. Por todo ello ha dejado claro que "descargo mi indignación en quien la tiene -Ana Pastor- y me sorprende que una persona tan competente y tan seria como Ana Pastor esté haciendo lo que está haciendo".

Para Robles, "en la situación que está España tendríamos que poner el foco en el Parlamento y que la gente vea que sus representantes están trabajando" y añadió: "!Por favor, que se deje de remolonear y que pongamos el Congreso a trabajar!".

No podía faltar las alusiones al caso Soria y las peticiones de comparecencia de de Guindos. "¿Alguien cree que para que Guindos haga una comparecencia por el caso Soria haya que estar mirando el reglamento?" Se preguntaba Margarita, "tendría que haber salido a dar explicaciones al día siguiente del nombramiento de Soria".

Lo que le parece mal a Margarita Robles es que "como la legislatura anterior el Gobierno en funciones entendió que no cabía control parlamentario, ahora para evitar ese problema se dilatan los periodos hasta la celebración de plenos".

Por todo ello, pedía al "Constitucional que resuelva este tema cuanto antes, porque así sabremos a lo que atenernos. No entiendo que un gobierno en funciones pueda ampararse en no se qué para no dar explicaciones a la cámara", concluía.