Cuando sólo faltan horas para que arranque la campaña electoral para los comicios vascos y gallegos del 25 de septiembre, el candidato del PP a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha atendido la llamada de Es la Mañana de Federico, de esRadio, y ha valorado la decisión de José Manuel Soria, exministro de Industria dimitido por mentir en el escándalo de los papeles de Panamá, de renunciar a su candidatura al Banco Mundial.

Según ha dicho Feijóo "ha sido un acierto que Soria haya dejado sin efecto ese nombramiento y por no seguir en una polémica que se iba a autoalimentar", destacaba. Feijóo, que criticó desde el primer momento la decisión de proponer a Soria para el Banco Mundial, ha dicho que "probablemente no se valoró el impacto social que iba a producir esa decisión" que era "difícil de entender y más difícil de explicar".

El voto anti "mareas"

El candidato popular a la Xunta también ha entrado en harina electoral. Según ha dicho Núñez Feijóo, sólo el voto al PP garantiza que no gobiernen "las mareas" en Galicia. En la entrevista, ha recalcado que "la única posibilidad, opción real, de que el PP gobierne es que tenga una mayoría estable" en las elecciones, "no hay otra alternativa". Y ha subrayado el efecto que, en su opinión, ha tenido el voto a Ciudadanos: según ha dicho, en las generales "le restaron votos al PP pero no se tradujo en escaños a Ciudadanos". "Ya me gustaría a mí: desde el punto de vista ideológico, el partido con quien podemos llegar a acuerdos es con Ciudadanos", ha dicho Feijóo sobre la posibilidad de que el partido de Rivera entre en el Parlamento gallego. Pero ha subrayado que en el 26J no lograron escaño en el Congreso pese a sus 133.000 votos, algo que, ha insinuado, puede volver a pasar.

"Yo no voy a hacer ninguna campaña contra Ciudadanos", ha continuado Feijóo antes de insistir en que quien quiera que no presidan Galicia "las 42 Mareas" junto a Podemos, PSOE y el BNG debería votar al PP. "Si votan al PP tienen garantizado que así sea y si no, quizás vivamos cuatro años de una gran decepción", ha advertido el presidente gallego.

En esRadio, Feijóo ha aceptado que su partido ha "hecho cosas mal", algo "evidente" por la pérdida de tres millones de votos. "No hay discusión", ha dicho el dirigente popular, que también ha lamentado la "podemización" del PSOE. Pero ha insistido en que lo necesario ahora es "dar un gobierno estable" a Galicia y ha subrayado que ese "es su compromiso". "Si no, no me habría presentado a unas terceras" elecciones, ha dicho sobre su decisión de permanecer en la política regional. Sobre Rajoy, ha dicho que su otro objetivo es apoyarlo, antes de destacar que el 26J "ganó con más intensidad" que en las elecciones de diciembre.

En Marea, el PSOE y el problema lingüístico

Según ha destacado Feijóo, la subida de popularidad de en Marea ha surgido porque "el bloque se desinfla y el psoe se desfigura" y eso "se ve automáticamente en ese entorno", pero destaca que "hablamos de los mismos electores". La parte negativa es que, según destaca "hay más nacionalistas porque el PSOE ha perdido su identidad" pero no cree Feijóo que estas transformaciones hayan consumido al electorado del PP en Galicia.

Sobre la política lingüística en Galicia, Feijóo se ha mostrado convencido de que lo que hay que mejorar en Galicia, y en el resto de España, es "el conocimiento del Inglés" porque "el problema de un gallego no es el conocimiento del español o del gallego. El problema de un gallego o de otro español es el problema del Inglés". Esta era la respuesta que daba Núñez Feijóo cuando interrogado por las políticas lingüísticas en Galicia que todavía impiden que los padres puedan elegir la lengua en la que son educados sus hijos.

"Hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos dijo aquellas medidas -para garantizar el uso del español o del gallego en la escuela- eran contrarias a derecho", se justificaba Feijóo. Lo que dice el TSJG es que "se tiene que estudiar en la lengua que se imparte la asignatura y que se ha de mantener el equilibrio lingüístico, también que la decisión sobre la lengua en la que estudian los hijos es una competencia de la administración docente", según decía el candidato popular.

Zanjaba el asunto diciendo que no conoce "ningún lugar en España con dos lenguas donde haya equilibrio y donde se haya llegad a un acuerdo de la sociedad y que este asunto no forme parte de las discusiones habituales de los ciudadanos".