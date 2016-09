Homs prioriza "echar a Rajoy" al referéndum en su encuentro con Sánchez

El líder del PSOE, Pedro Sánchez y el portavoz de la todavía Convergencia en el Congreso, Francesc Homs se han reunido en la tarde de este jueves durante una hora para intercambiar impresiones sobre la situación política actual dentro de la particular ronda de contactos que mantiene el líder socialista. Según cuentan fuentes de CDC a este diario, Francesc Homs ha aprovechado para trasladar a Sánchez que sus prioridades son que el PP no siga gobernando, derogar las leyes regresivas de derechos civiles, sociales y democráticos que ha promovido, aseguran, el partido de Mariano Rajoy y defender aquello "transversal y prioritario para Cataluña" como la celebración de un referéndum sobre la ruptura con España. Un asunto que, al menos este jueves, los separatistas no han situado como primera condición para un acuerdo con el PSOE.

La todavía Convergencia insiste en que otras cuentas son posibles e invitan nuevamente al líder del PSOE a dar un paso al frente para lograr una alternativa al Ejecutivo del PP. Un día después de que el Ministerio de Interior avisara a la nueva criatura de Mas de que no puede registrarse como Partido Demócrata Catalán, el portavoz de CDC, Francesc Homs ha trasladado a Pedro Sánchez en este encuentro su preocupación y alarma por "la deriva antidemocrática del PP" que según los separatistas, no afecta sólo a los que buscan la ruptura con España sino que concierne a todos los que están comprometidos con los valores de la democracia.

En este sentido, Homs le ha dicho a Sánchez que ahora es tiempo de tomar la iniciativa reiterando su disposición a apoyarle en un momento en el que parece, al menos en el partido del ex presidente Mas que ya no es tan determinante a corto plazo el compromiso con una consulta separatista. Un discurso que podría pasar factura al partido en Cataluña en plena recta final para la cuestión de confianza de Carles Puigdemont del 28 de septiembre para la que ya cuenta con el apoyo de los radicales de la CUP que han exigido un referéndum unilateral para dentro de 9 meses.