El liderazgo de Podemos en la Comunidad de Madrid parece haber desatado una guerra soterrada entre los sectores más polarizados dentro del partido de los círculos, el de Errejón y el de Pablo Iglesias.

Una de las batallas más importantes de esta guerra se libra estos días, después de que Rita Maestre y Tania Sánchez reavivasen el fuego amigo contra los pablistas presentando una propuesta para liderar el partido en la Comunidad de Madrid. Tras esta propuesta, el propio Pablo Iglesias dijo que "la clave no son los nombres ni las fotografías, la clave son las propuestas y estoy convencido de que va a haber propuestas mejores de las que se han hecho hasta ahora", refiriéndose a la que pusieron encima de la mesa, Rita Maestre y su exnovia Tania Sánchez.

Muy lejos de una posición neutral, Iglesias añadía que no le gustaba "la opción de quienes anteponen nombres y fotografías a las propuestas y estoy convencido de que otros compañeros como Ramón (Espinar) y otros serán capaces de hacer propuestas que lleven hacia un debate mucho más interesante con la gente de los círculos en Madrid, que es la gente que debe protagonizar este proceso". "Creo que he sido más que explícito con ustedes",ha sentenciado al ser repreguntado por la propuesta de Rita Maestre.

Que Tania Sánchez haya sido pareja sentimental de Pablo Iglesias y que se haya relacionado a Rita Maestre con Errejón desataron los comentarios sobre la unión de ambas contra Pablo Iglesias, algo que ha molestado mucho a las dos políticas de Podemos. En un comentario en Twitter defienden que no son "novias o exnovias" de nadie y que, en cambio, "somos mujeres, seres con decisión propia" y proclaman que "se ha acabado el tiempo del monopolio político masculino, pero todavía cuesta aceptarlo".

"No somos novias o exnovias de, somos mujeres, seres con decisión propia. No necesitamos que un hombre nos lance o conduzca, tomamos nuestras decisiones y sabemos defendernos solas. A veces acertamos, otras nos equivocamos, pero lo hacemos nosotras. Se ha acabado el tiempo del monopolio político masculino, pero todavía cuesta aceptarlo. La política no es el cortijo de los hombres, las mujeres no venimos de invitadas, somos protagonistas y, defendemos un Podemos para todas."

Rita Maestre y Tania Sánchez