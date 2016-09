Rajoy: "En tiempos de dificultad, se tienen que quedar los buenos e irse los malos"

Para Mariano Rajoy, el de Pontevedra fue un mitin cualquiera. El candidato a las elecciones gallegas es Alberto Núñez Feijóo, pero el presidente en funciones es consciente de que él también se la juega una vez más en su tierra. Y, en un momento especialmente complicado -con el caso Soria en todas las portadas-, recibió un importante espaldarazo de los suyos. Como en los mejores tiempos, el PP de Galicia logró abarrotar la plaza de toros de la ciudad: 12.000 simpatizantes dentro y cerca de 2.000 en los aledaños.

Rajoy volverá a Galicia varias veces a lo largo de la campaña, y retomará su estrategia de los paseos electorales y los pequeños y medianos municipios. Antes de salir al coso taurino, se reunió con Feijóo para analizar la situación actual, también con un ojo puesto en la última polémica, que afecta a Rosa Valdeón, que en la dirección dieron por muerta políticamente. En su intervención, el líder del PP no dijo nada sobre la número dos del Gobierno de Castilla y León, como tampoco de José Manuel Soria o de la gestión que ha hecho Luis de Guindos de la crisis. "Muchas gracias por estar ahí (…) por vuestra lealtad y vuestro apoyo", se dirigió a los miles de simpatizantes, dejando a un lado los problemas que afectan al PP.

El presidente en funciones sí lanzó un mensaje en clave interna. "En tiempos de dificultad, los que se tienen que quedar son los buenos, que se vayan los malos", soltó, recibiendo la ovación de los suyos. Inmediatamente después, culpó directamente a Pedro Sánchez del bloqueo político y aseguró desconocer "qué es lo que va a pasar en el futuro de España". Para los populares, las declaraciones de su líder sonaron como toda una declaración de intenciones de que quiere resistir. María Dolores de Cospedal ya anunció tras el último Comité Ejecutivo que, en caso de otros comicios, volverá a ser el candidato.

Rajoy hizo dicha reflexión tras referirse a las "dudas" que tuvo Feijóo a la hora de presentarse otra vez a las elecciones. "Todos las tenemos", llegó a afirmar. "Pero has tomado una decisión buena para Galicia, para España, para el PP y para ti, y estamos muy orgullosos", se dirigió al candidato gallego, que justo cumplía años este sábado. "Que cumplas muchos más y, si es posible, que yo esté a tu lado. Será bueno para ti y bueno para mí", remató.

Salvo por la crítica a Sánchez, el presidente en funciones se centró en Galicia en un tono muy vehemente. En síntesis, alertó de que la opción a Feijóo es la "nada". "Tenemos el mejor candidato, por no decir que es el único candidato de verdad", destacó. "Es bueno y honrado", apostilló, no sin elogiar "su sentido común" y su "racionalidad". "Enfrente, no hay nada. Un solar sin edificar. Solo quieren destruir", enfatizó, para advertir sobre la alianza de nacionalistas y formaciones de izquierda en caso de que el PP no revalide la mayoría absoluta.