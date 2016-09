Cabreo en IU después de que Podemos deje a Garzón sin portavocía económica

Podemos ha conseguido este lunes difuminar, más si cabe, el protagonismo de Izquierda Unida y de su líder, Alberto Garzón, en el Congreso de los Diputados.

El partido morado ha repartido las portavocías en las distintas comisiones del Congreso dejando a Garzón sin una de ellas y rompiendo así lo acordado al formar la coalición Unidos Podemos.

El "cabreo" entre los dirigentes de IU es evidente dado que esperaban que su líder ocupase un puesto de relevancia y no una portavocía adjunta, que es lo que se le ha concedido finalmente.

Promesas incumplidas

Al constituirse la coalición Unidos Podemos, los de Pablo Iglesias prometieron a IU "visibilidad" en el Parlamento y se habló de la concesión de una portavocía económica como la de la Comisión de Economía o la de Hacienda y Administraciones Públicas. Un acuerdo incumplido por el partido morado.

Podemos se ha 'quedado' con ambas y sus diputados Alberto Montero y Teresa Arévalo, ejercerán de portavoces de las mismas.

En su lugar, Podemos ha 'concedido' a IU portavocías en comisiones menores como la de Reglamento y de Políticas Integrales de la Discapacidad, que recaen ambas además en la misma diputada, Isabel Salud.

Iglesias intenta restarle importancia

Tras conocerse la noticia, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado restarle importancia asegurando que Alberto Garzón, es y "va a ser" uno de los principales portavoces de Unidos Podemos y que ese papel tendrá una "expresión parlamentaria".

Según el dirigente morado, "la cuestión de la visibilidad política no está en discusión". "Alberto tiene que tener una visibilidad central y a mí eso no sólo me parece sensato sino positivo", ha añadido tras asegurar que él "no había participado" en la negociación de las portavocías de las comisiones.

Pero la declaración no ha quedado ahí. A juicio de Iglesias, "si alguien tendría en todo caso que sentirse insatisfecho es Podemos", porque en relación con el número de diputados tiene el número menor de portavoces. "Nosotros, al ser la organización mas grande, hemos tenido que ser los mas generosos; y los mas beneficiados, por este orden, han sido En Marea, IU y En Comú Podem".