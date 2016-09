Pedro Sánchez logra que el votante del PSOE apoye su no a Rajoy

Pedro Sánchez logra que el votante del PSOE apoye su no a Rajoy El "no es no" parece estar dándole resultado a Pedro Sánchez, al menos de puertas para dentro del PSOE.

Sánchez, durante la sesión de investidura en la que votó no | EFE La insistencia de Sánchez en negarse a cualquier tipo de acuerdo con el PP y con Rajoy está convenciendo a una parte importante de su electorado y, sobre todo, le ha dado la vuelta a una opinión que era mayoritariamente contraria hace sólo unos meses. Así lo refleja, al menos, una encuesta de Metroscopia que publica este lunes El País, según la cual un 50% de los votantes socialistas cree que el PSOE no debe abstenerse ni aunque eso lleve a unas terceras elecciones. El porcentaje de los socialistas que sí estarían por la abstención no es, en cualquier caso, nada bajo: un 43%. Es llamativo que los más contrarios a que el PSOE facilite la investidura de Rajoy son los de Podemos, un 71%, mientras que llamativamente el 5% de los votantes del PP y el 17% de los de Ciudadanos se posicionan también en contra de la abstención. La opción que los votantes del PSOE prefieren para romper el bloqueo es un pacto con Unidos Podemos que sea apoyado por Ciudadanos –bien con un voto a favor bien con una abstención, una fórmula que gusta al 70%–. Además, también un gobierno con los de Pablo Iglesias y los nacionalistas recibe un apoyo mayoritario, si bien mucho más ajustado: el 53% lo vería bien y el 41% mal. El PSOE, culpable del bloqueo Teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los encuestados, el PSOE es visto como el más culpable del bloqueo político por un 51% de ellos, muy lejos del PP que es el responsable para un 26%. En cuanto a los líderes, aunque su táctica le está dando buenos resultados entre los suyos, Pedro Sánchez es el que peor nota saca: la diferencia entre los que aprueban su actuación y los que la suspenden es de 42 puntos a favor de los segundos, por debajo incluso de Rajoy que tiene una 41 puntos negativos, y de Iglesias que los sigue de cerca con 36. Rivera, por el contrario, es el único que aprueba y lo hace, además, con cierta holgura: un 56% de los votantes da el visto bueno a su actuación, mientras que el 41% la rechaza, lo que le da un saldo positivo de 15 puntos, más de 50 mejor que el de Iglesias. Compartir

