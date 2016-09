El presidente de los populares gallegos y candidato a las elecciones a la Xunta de Galicia del próximo 25 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo, atendió este martes por la noche la llamada de En Casa de Herrero en esRadio. Feijóo comenzó comentando el debate a cinco que se ha celebrado recientemente en la televisión pública gallega con el resto de candidatos. Un debate en el que el candidato popular tuvo para hablar "20 minutos frente a la hora y cuarenta minutos que tuvieron el resto de partidos, que estaban todos en contra del PP", señalaba molesto.

Más allá de los tiempos de intervención del debate, lo que se percibió, reconocía Feijóo es "un hartazgo y un hastío" de los gallegos que tendrán que ir por cuarta vez a las urnas, pero "es que Galicia tiene que hacer elecciones" porque "han pasado cuatro años" y hay que convocar nuevos comicios.

Respecto a sus posibilidades de salir reelegido, Feijóo decía que "sé que o saco mayoría absoluta o me voy a la oposición". Recordaba que "no tengo más currículum político que el que los gallegos me han dado" y advertía de que "seguiré siendo presidente, si así lo quieren los gallegos, hasta el año 2020", un mensaje que tiene connotaciones importantes en clave interna dentro del PP, ya que hay algunas fuentes que le señalan como un hipotético sucesor de Mariano Rajoy.

También hizo un llamamiento al voto útil, "espero que esos votantes de Ciudadanos faciliten un gobierno" que vaya en contra de los nacionalismos, del separatismo y "a favor de la mayoría". En este sentido, ha presentado al PP como la única alternativa a un gobierno con Podemos y los nacionalistas. Por todo esto "estoy haciendo un llamamiento al voto útil. Yo voy a ser presidente de la Xunta" si la mitad de los que votaron en Galicia en las últimas generales a Ciudadanos me votan a mi, apuntaba y repetía que aquellos que no quieran un gobierno de Podemos y nacionalistas, confíen en él, "unica garantía de que no haya" un ejecutivo que aglutine "a más de 40 partidos" de extrema izquierda y nacionalistas.

No ha ahorrado mensajes para Podemos -bajo la marca En Marea en Galicia- de quienes ha dicho "están divididos, la mitad de Podemos ha llevado a los juzgados a la otra mitad". Para los señores del Bloque, ha dejado otro recado y les recuerda que el consejero del Bloque que más dinero manejó durante la única legislatura en la que entraron en el Gobierno "le han imputado" varios delitos por corrupción, "le han dado de baja del partido" y "está desaparecido". Finalmente al candidato del PSOE, Xoaquín Fernández Leiceaga, le ha recordado que "es candidato por la corrupción del PSOE" que impidió presentar al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

Rita Barberá

Pese a que intentó dar largas cambiadas cuando Luis Herrero le preguntó insistentemente por Rita Barberá, finalmente Feijóo dijo que "no tengo dudas sobre la honorabilidad de Rita Barberá. Durante 20 años esta señora no se ha enriquecido, ni ha metido la mano en la caja. No tengo ninguna duda", pero matizó: "En este contexto social en el que estamos, tiene que tomar una decisión y me da la sensación, por lo que he visto, que el partido está esperando a que tome una decisión".

Para rematar la entrevista, Feijóo ha sacado pecho de las cuentas públicas gallegas y ha afirmado que si todas las comunidades autónomas hubieran cumplido con el déficit como Galicia "no estaríamos apercibidos de sanción". Para terminar presumió de presidir la única comunidad autónoma donde menos ha subido la deuda pública.