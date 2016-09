Arrimadas: "Sin duda nos hemos equivocado al explicar lo que hemos hecho"

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha defendido en esRadio su entrevista con el presidente de la Generalidad como un acto normal institucional: "Puigdemont se reunió con todos los líderes de los partidos de cara la cuestión de confianza, no me parece fuera de lugar".

Además, ha asegurado que el documento que le entrego tenía una finalidad muy concreta: "Informar a Puigdemont de que nosotros hemos llegado a un acuerdo para poner en marcha una serie medidas buenas para los catalanes y el resto de los españoles", ha dicho, recalcando que "era sólo para informarle" y para "dejar en evidencia que mientras Convergencia se queja de muchas cosas de Cataluña", no pocos de estos problemas "no se han solucionado porque Convergencia no quiere" y votó en contra de ese acuerdo.

Arrimadas ha asegurado tajante que "nadie puede echarnos en cara que renunciamos a defender nuestros principios" y que lo han hecho, por ejemplo, al "en el acuerdo con el PP y el PSOE nuestra apuesta por un modelo que incorporaría el inglés en toda España y en Cataluña defendemos un modelo trilingüe, que se pueda escolarizar en las dos lenguas oficiales y también en inglés"

"Nadie en Cataluña duda de la posición de Ciudadanos al respecto de la lengua", ha asegurado la de Ciudadanos aunque ha admitido que "a lo mejor es que me he explicado muy mal" el contenido de su reunión y del documento que entregó a Puigdemont, pero eso no quita que "nadie en Cataluña duda de la posición de Ciudadanos al respecto de la lengua".

Inés Arrimadas ha insistido en que su intención "era mostrar a Puigdemont cuáles eran las mejoras que son buenas para los catalanes y que ellos han bloqueado en Madrid" ya que "sólo van a decir que sí a un gobierno que haga un referéndum". Entretanto, ha explicado Arrimadas, "la gente en Cataluña no pueden pagar ni los libros de texto de sus hijos, y él sólo va a Madrid a pedir un referéndum de independencia como si fuera la preocupación principal de los catalanes".

La líder de C’s en Cataluña ha pedido "sí o sí" un "nuevo gobierno de España "que aplique la ley" y que "haga política" ya que "tiene que afrontar retos como el de Cataluña". Desde C’s "lo estamos intentando con el PP", ha dicho, pero si finalmente "hay terceras elecciones será por culpa de los viejos partidos que sólo piensan en sus sillas".

La Diada de C’s

Ciudadanos también ha recibido críticas por celebrar la Diada con una paella. Arrimadas ha explicado en esRadio que "se nos acercó mucha gente y nos dieron las gracias por darles un espacio en un día de fiesta sin que se les cuente cómo que están pidiendo la independencia". Asimismo ha indicado que "vino gente de pueblos muy pequeños en los que no pueden colgar una bandera de España".

No obstante, ha matizado, "la celebración de la paella el día de la Diada no quita que sigamos defendiendo que el día de Cataluña debería ser el 23 de abril, día de San Jordi".