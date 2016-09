Maroto dice que Barberá no ha actuado "con dignidad ni ejemplaridad"

La dirección nacional del PP se ha alejado de Rita Barberá lo máximo posible un día después de que fuera obligada a darse de baja en el partido. El vicesecretario general del PP Javier Maroto considera que Barberá, "en este final de su carrera", no ha actuado con dignidad ni ejemplaridad, al retener su escaño en el Senado "exclusivamente para mantenerse en una posición de aforamiento".

"En política -ha dicho Maroto aRNE- hay que ejercer con dignidad y con ejemplaridad, y hoy en 2016 más que nunca; la actuación de Rita Barberá en este final de su carrera no cumple ninguna de las dos cosas", según recoge la agencia Efe.

El político vasco ha recordado que el PP ha actuado con Barberá de la misma forma que hizo con los miembros de su equipo municipal, suspendiéndoles de militancia cuando se tuvo constancia de una investigación.

"Si no lo hubiera hecho ella por voluntad propia, lo hubiéramos hecho directamente nosotros desde la dirección nacional", ha añadido Javier Maroto, quien ha recordado que la actual legislación otorga al afectado la capacidad de conservar el acta parlamentaria.

Ha lamentado que, aunque su excompañera de partido asegura no querer hacer daño al partido ni a las instituciones, "desgraciadamente no está siendo así" y, preguntado por un posible intento de Barberá de "tirar de la manta", ha dicho que la posibilidad de que alguien disponga de determinada información no puede coartar la acción digna y transparente de partidos e instituciones.

Maillo confirma que Rajoy no la llamó

Uno de los actores clave de la negociación con Barberá, Fernando Martínez Maillo, también ha sido muy duro con la exalcaldesa. El vicesecretario de Organización del PP ha asegurado que "no había necesidad" de que Mariano Rajoy la llamara para convencerla de que abandonara el Senado, porque los interlocutores que tuvo la exalcaldesa tenían el "respaldo" del presidente del partido.

En una entrevista en Tele5, el dirigente del PP se ha referido en estos términos a las conversaciones que durante el martes y ayer tuvieron él mismo, y en menor medida la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con la exregidora para convencerla de que debía renunciar a su acta de senadora.

En esas conversaciones no participó en ningún momento el líder, Mariano Rajoy, tal y como avanzó Libertad Digital el miércoles.

Preguntado por la ausencia del presidente del PP en la gestión de la renuncia de Barberá, el vicesecretario ha destacado que quienes se encargaron de hablar con la exalcaldesa tenían el "respaldo" de Rajoy, y ha puntualizado además que la propia Barberá lo sabía perfectamente. Por tanto, "no había necesidad de una llamada" del líder, ha añadido.

Barberá anunció el miércoles en un comunicado con membrete de la Oficina de Prensa del PP que causaba baja en el partido porque la dirección así se lo había pedido, pero también su "deseo" e "interés" en seguir en el escaño como senadora por designación de las Cortes regionales. No era la intención inicial de la dirección del PP, que solicitó que dejara la Cámara Alta, y como ha reseñado Maillo, al no conseguirlo, "al final planteamos que tenía que dejar el partido y ella previamente, antes de la decisión, prefirió abandonarlo".

Las conversaciones telefónicas con Barberá comenzaron el mismo martes tras conocerse el auto del Tribunal Supremo con el que avanzaba la apertura de una investigación sobre su papel en un presunto caso de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, cuando ella era su alcaldesa.

Conversaciones que el PP afrontó con la idea de que "diera un paso atrás", y así se lo comunicó Maillo a la política valenciana en cuanto comenzaron a hablar hace dos días, ha reconocido en la entrevista.

Desde entonces, hubo "muchos tiras y aflojas", algo que el vicesecretario ha considerado dentro de la "lógica" de situaciones en las que se mezclan "lo humano y lo político" y que suponen "el fin de una trayectoria de cinco mayorías absolutas". "Barberá ha dado mucho al PP", ha apostillado.

Ha negado que la aún senadora lanzara "amenazas", pero sí ha dicho que el momento no fue "agradable" ni para ella ni para el partido. Maillo también ha recordado que en España el diputado o el senador "no puede ser revocado".

Guindos pide que se vaya del Senado

Desde el Ejecutivo, fue Luis de Guindos quien se ha pronunciado, y también ha reclamado a Barberá un paso atrás definitivo. El ministro de Economía en funciones ha afirmado que "debería entregar su acta de senadora".

De Guindos, que ha participado en el programa Espejo Público de Antena 3, ha señalado que el planteamiento del PP "ha sido claro", dado que si Barberá no se hubiera dado de baja voluntariamente lo hubiera hecho el propio partido.

En todo caso, ha precisado que la renuncia al acta de senadora "debe ser motu proprio" y ha señalado que hay "una línea divisoria muy clara" porque Barberá "no está imputada formalmente".