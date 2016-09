Alonso no aguanta la mirada a Pili Zabala: "¿No me considera usted víctima?"

Los principales candidatos de los partidos vascos a las elecciones del 25 de septiembre centraban este jueves sus discrepancias, durante un debate en la televisión pública vasca, en la economía y el modelo político del País Vasco.

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, y los aspirantes a sucederle en el cargo Pili Zabala (Podemos), Idoia Mendía (PSE) y Alfonso Alonso (PP), junto a la cabeza de lista de EH Bildu por Álava, Miren Larrion, han participado esta noche en el único debate de la campaña electoral con estos cinco protagonistas.

Durante más de dos horas, los cinco candidatos han manifestado sus discrepancias en bloques temáticos dedicados a la economía, las políticas sociales, autogobierno y modelo político vasco, paz y convivencia, y pactos y gobernabilidad.

Víctimas del terrorismo

El momento más destacado del debate fue cuando Alfonso Alonso ante la pregunta de Pili Zabala sobre si la consideraba víctima, balbuceó y no supo aguantarle la mirada a la hermana del etarra José Ignacio Zabala, asesinado por los Gal.

Zabala, candidata de Podemos a lehendakari y hermana del etarra José Ignacio Zabala, preguntó a Alfonso Alonso: "¿Entonces usted no me considera víctima?". Alonso dijo que "conforme a la Ley, a cómo está redactada, no. No del terrorismo. Pero sí es usted víctima de…" y comenzó a dudar y balbucear para terminar hablando de abusos "execrables" de funcionarios. A continuación, se quedó callado y mirando de frente a Zabala. Finalmente, no pudo aguantar la mirada y giró la cabeza buscando al moderador.

Derecho a decidir

En materia de autogobierno, los candidatos del PNV, EH Bildu y Podemos han reiterado sus posiciones favorables al derecho a decidir, frente a la postura contraria mantenida por el PSE y el PP.

Urkullu ha abogado por alcanzar durante la próxima legislatura un nuevo acuerdo político en el Parlamento Vasco "plural y entre diferentes" y un pacto con el Estado que reconozca la realidad nacional de Euskadi y una relación de "bilateralidad", ante lo que la representante de EH Bildu ha defendido la vía soberanista y le ha preguntado "qué va a pasar cuando Madrid diga que no". El candidato del PNV ha manifestado su esperanza en que, "con una composición diferente del Congreso", se pueda debatir sobre este asunto y lograr un pacto con el Estado.

Por su parte, la representante de Podemos ha dicho que los ciudadanos vascos deben poder ejercer el derecho a decidir "si quieren o no estar en España" y también sobre cuestiones sociales, y ha propuesto para Euskadi el modelo de Canadá, "que llevó adelante el derecho a decidir de manera bilateral".

Idoia Mendia ha asegurado que los socialistas estarán en todos los consensos para construir una Euskadi "plural" y "nunca en caminos que lleven a la aventura", en referencia a la vía separatista, mientras que Alfonso Alonso ha reivindicado "el derecho a ser vasco, español y europeo" y ha recomendado a Urkullu que no se convierta "en el Artur Mas Vasco".

Economía

En materia económica, Urkullu ha destacado el compromiso del PNV de destinar 8.500 millones de euros a un plan de empleo y a ayudas a las empresas para conseguir situar la tasa de paro por debajo del diez por ciento.

El candidato del PP ha recordado que la economía vasca ha creado empleo "cuatro o cinco veces menos" que la española, ha criticado la "desidia" del Gobierno Vasco en la pasada legislatura, y ha propuesto un pacto fiscal para apoyar a las empresas y los autónomos.

Urkullu le ha respondido que el crecimiento de la economía vasca es similar a la media de España y que el modelo vasco, basado en la industria y no tanto en el sector servicios, como ocurre en España, genera "más solidez en el avance de la economía".

Larrion ha resaltado la propuesta de EH Bildu de incrementar en un 21 por ciento el empleo público, con 40.000 nuevos puestos de trabajo, y ha dicho que en la última legislatura se ha echado de menos "una política activa de industria".

Para Podemos, es necesaria una política activa de empleo que haga hincapié en la FP dual, así como una estrategia de apoyo a las pymes y los autónomos, según ha puesto de manifiesto Pili Zabala, quien ha echado en falta que todos los departamentos del Gobierno vasco trabajen conjuntamente "con la prioridad del empleo".

La representante socialista ha reivindicado un gran pacto por la industria y el empleo en Euskadi, y ha considerado que la receta es "más innovación, educación, mujer e industria".

Política lingüística

Uno de los momentos de mayor acritud en el debate se ha alcanzado al abordar la propuesta socialista, planteada por Mendia, de revisar los perfiles de euskera para garantizar la igualdad en el acceso a la administración pública.

Urkullu ha reprochado al PSE "que venga con esto" después de haber participado en todos los planes de normalización del euskera y ha pedido que el idioma no sea motivo de confrontación, sino de confluencia, planteamiento al que se ha unido la candidata de Podemos al reclamar que se saque este asunto de la confrontación política.

La candidata de EH Bildu ha descalificado la propuesta socialista, que, a su juicio, supone un "trato despreciativo" a todos los que se esfuerzan por aprender euskera y un "ataque al patrimonio común".

"Euskera sí, pero sin imposiciones" y que el euskera "no sea una barrera ni el principal requisito" para acceder a la administración pública, ha reclamado Alfonso Alonso.

Fraude en la RGI

La gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha provocado también minutos de intenso debate. La candidata socialista ha pedido que se combata el fraude y se incluyan nuevos supuestos para su percepción, como las familias monoparentales y los pensionistas que a causa de la crisis han tenido que acoger a hijos y nietos.

También Zabala ha reclamado la modificación de esta prestación para que puedan acceder a la misma todos los que la necesiten con una gestión "más ágil, transparente" y al margen del servicio vasco de empleo, mientras que Larrion ha pedido que se revierta el recorte del 7 por ciento que realizó en la RGI el Gobierno Vasco presidido por Patxi López.

Alfonso Alonso ha sido más contundente al considerar "un escándalo" lo que sucede con la RGI, con "fraudes y abusos" y un sistema "injusto". "Ayuda sí, abusos no", ha concluido.

Urkullu ha argumentado ante estas intervenciones que el servicio vasco de empleo revisa cada año dos veces todos los expedientes y que el nivel de fraude se sitúa en el 0,4 por ciento, y ha reconocido que esta prestación debe tener "otro modelo en busca de la formación y la intermediación laboral".

Violencia

La candidata de EH Bildu ha sido interpelada reiteradamente por Urkullu y Alonso para que su formación realice una reflexión crítica de que "matar estuvo mal". "¿Tan difícil es decirlo?", ha preguntado con insistencia el candidato del PNV.

Larrión ha respondido señalando que "muchas cosas del pasado estuvieron mal y no debieron ocurrir" y que EH Bildu rechaza "todo tipo de violencia", frases que no han contentado ni a Urkullu ni a Alonso, quien ha señalado: "Es tan fácil como condenar el terrorismo de ETA".

Pactos y gobernabilidad

En el apartado de pactos y gobernabilidad, Urkullu ha mostrado su intención de mantener "la cultura del acuerdo, seña de identidad" en Euskadi, en tanto que Pili Zabala ha expresado la disposición de Podemos a hablar y pactar "con todos" sobre empleo, vivienda, educación y sanidad, con la "única línea roja de que se respeten los derechos humanos de todos".

Los "ejes" de posibles pactos para la gobernabilidad deben ser, para EH Bildu, la paz y la convivencia, las políticas sociales y los avances hacia la soberanía.

Mendia también ha manifestado la posición del PSE de "estar en los acuerdos que garanticen certezas a los ciudadanos", no en pactos para "jugar a la independencia", en tanto que Alonso ha dicho que el PP quiere "tender puentes y buscar el diálogo", pero siendo la alternativa al nacionalismo, como "contrapeso que evite aventuras que puedan dividir" a los vascos.