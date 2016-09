Rodríguez Ibarra: "Si Sánchez forma Gobierno con Podemos dejo el PSOE"

El expresidente socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha advertido de que dejará el PSOE, si el secretario general del partido, Pedro Sánchez, opta por formar Gobierno con Podemos y los partidos independentistas: "Si Pedro Sánchez forma Gobierno con Podemos y los independentistas, yo me voy del partido", ha dicho. Por otro lado ha subrayado que entre el 'no es no' y la abstención a cambio de nada, hay un espacio" que el PSOE debe explorar.

Unas declaraciones que llegan en plena rebelión interna contra Pedro Sánchez, liderada en la sombra por Susana Díaz, con el respaldo de la vieja guardia socialista.

Por otro lado, Rodríguez Ibarra ha dicho que no cree que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá tenga que dejar su escaño por la investigación judicial contra ella. A su juicio, "parece que se ha desatado la fiebre podemita y todo el mundo tiene que dimitir" en cuanto un juez o un fiscal pregunta por él.

"No tengo ninguna simpatía por ella, no es una persona que me caiga especialmente bien, pero si la investigan que la investiguen. De ahí a que cada vez que a alguien le investiguen tenga que presentar su dimisión, es llegar a unos niveles donde nadie se va a dedicar a esto", ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

"Es que parece que no estamos respetando el Estado de Derecho y no estamos permitiendo que la gente tenga una cierta honorabilidad hasta que se demuestre lo contrario", ha defendido, remarcando que la Constitución establece la presunción de inocencia.

Así, aunque recientemente se ha cambiado la palabra imputado por investigado, se ha preguntado si no habría sido mejor volver a la situación anterior, en la que "uno estaba ante la Justicia cuando el juez te sentaba en el banquillo" pero no había ninguna figura anterior.

El exdirigente socialista ha recordado que la figura del imputado se creó para dar más garantías a los investigados, para que pudieran acudir acompañados de abogados. Sin embargo, cree que está llegando a una situación en que parece que en cuanto un fiscal pregunta "dónde vive fulano de tal" se "desata una persecución" para que dimita. "La pena del banquillo ya no es en el banquillo, es previa", ha lamentado.

Es más, Ibarra ha analizado que en el caso de Valencia con la 'Operación Taula', "los que tendrían que dimitir serían los electores" ya que votaron a Rita Barberá y al PP valenciano "durante mucho tiempo".