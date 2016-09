Toni Roldán: "Sólo pactaremos con Feijóo si hace caer a Baltar"

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha comentado en una entrevista en Es La Mañana de Federico su comparecencia en al Comisión que abordó el caso Soria con el ministro Luis de Guindos. Roldán ha presumido de la actitud "responsable" del grupo naranja, en comparación con la de PSOE y Podemos, que sólo admitían la comparecencia en el pleno de la cámara baja. Incluso ha asegurado que "honestamente" no sabe si hubiese tenido más repercusión mediática las explicaciones del ministro de Economía en funciones en el hemiciclo.

Roldán ha comentado en la entrevista con Federico Jiménez Losantos el caso de los ERE, y ha asegurado que si no hubiese existido Ciudadanos los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán no estarían fuera de la política, lo que exigió el partido naranja para iniciar negociaciones con el PSOE de Susana Díaz. Al hilo del escándalo, Roldán ha dicho que el coste de la corrupción "no es sólo la mordida, sino la mala asignación de recursos".

Para pactar con Feijóo debe caer Baltar

Sobre el futuro de Galicia si la líder de Ciudadanos, Cristina Losada, tiene la llave de la gobernabilidad después del 25-S, Roldán ha dejado claro que condicionarán cualquier acuerdo a que el PP aparte al presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar, imputado por cohecho y tráfico de influencias: "El acuerdo con el PP en Galicia tiene que pasar por la caída de Baltar" ha asegurado, después de que el propio Albert Rivera haya abierto la puerta a mantener con su apoyo en la presidencia de la Xunta a Alberto Núñez Feijóo.