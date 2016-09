El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no pide a Rita Barberá que abandone su escaño en el Senado porque, junto a Granados o Bárcenas, "son piezas del mismo puzzle que se llama financiación irregular del PP". Por ello, ha advertido de que "el PSOE no se va a abstener ante la corrupción de Rajoy".

En un acto electoral celebrado en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián, en el que también ha intervenido la secretaria general del PSE-EE y candidata socialista a lehendakari a los comicios al Parlamento vasco el próximo 25 de septiembre, Idoia Mendia, Sánchez ha afirmado que ser socialista en la Euskadi y la España del siglo XXI supone "una cadena de solidaridad entre generaciones" y ser consciente de que "la suerte de tus seres queridos depende de la del conjunto de tus compatriotas en Euskadi y España".

Además, ha señalado que "cuanto más arrecian los ataques de la derecha" es cuando "más se ve la verdad", que es "que el PSOE es la alternativa al PP" y "el partido del sí al empleo con derechos, a la igualdad" y también de "la regeneración democrática" y, por eso, los socialistas votan "no a Rajoy" en sus fallidas investiduras.

El líder socialista ha denunciado que Rajoy no pide el escaño en el Senado a Rita Barberá, porque al igual que Francisco Granados o Luis Bárcenas, "son todos piezas del mismo puzzle que se llama financiación irregular del PP" y ha advertido de que el PSOE "no se va a abstener ante la corrupción de Rajoy". A su juicio, para "desterrar la mentira de la política española hay que mandar al PP a la oposición".

"La verdad es que ha habido solo un partido que ha votado siempre diferente al PP. No lo ha hecho ni Ciudadanos, ni Podemos, el único ha sido el PSOE", ha destacado, porque los socialistas son "la alternativa" a los populares.

Sánchez ha apuntado que desde el pasado mes de marzo España ha podido tener un Gobierno "progresista y de cambio", pero "Podemos votó no, y el PNV votó no, los dos votaron que no".

Además, ha señalado que ahora, Rajoy dice que la negativa socialista a un gobierno liderado por él es "no es una discrepancia entre PSOE y PP", sino entre el presidente del Ejecutivo en funciones y el líder socialista. Frente a ello, Sánchez ha destacado que "el adversario" del PSOE y el suyo "son las políticas que hacen posible la desigualdad y la corrupción" y por eso su negativa a Rajoy.

Por otro lado, se ha referido a la responsabilidad que le pide el PP al PSOE para formar Gobierno y ha recordado que los populares no votaron a favor, ni se abstuvieron en su también fallida investidura el pasado marzo. "Somos unos irresponsables por intentar un gobierno en el que creíamos y también si no apoyamos un gobierno en el que no creemos", ha reflexionado, para añadir que el PP considera que "todo es una irresponsabilidad si viene del PSOE".

Asimismo, ha señalado que los socialistas reconocieron que el PP ganó las últimas dos elecciones generales y que le "correspondía" a Rajoy conformar gobierno. "No criticamos ni el tiempo que se echó para negociar con las fuerzas políticas", ha señalado, para ironizar con que ya saben que los tiempos de Rajoy "son dilatados", ni tampoco "sus reuniones con los partidos que defienden la independencia en Cataluña", aunque cuando los socialistas se reúnen con ellos es porque quieren "romper España", mientras que cuando lo hace el presidente del Gobierno en funciones es "un hombre de Estado".

"Hemos sido respetuosos desde el punto de vista institucional", ha afirmado, para añadir que su "responsabilidad" no pasa por "apoyar lo que queremos combatir, ni aquellos que queremos cambiar", sino que es "con los votantes de izquierdas".

Tras incidir en que ahora es responsabilidad "única y exclusiva" de Rajoy "articular una mayoría para poder gobernar el país", puesto que ha ganado las últimas elecciones, ha emplazado al dirigente del PP a que "se ponga ha hablar catalán en la intimidad y negocie con los nacionalistas si de verdad quiere articular una mayoría". También se ha referido a los dirigentes de Podemos, que "se disfrazan de izquierdistas pero son soberanistas". "Nosotros anteponemos la agenda social y Podemos la soberanista", ha señalado.

Vetos de Ciudadanos y Podemos

Por otro lado, ha apuntado que el líder de Ciudadanos Albert Rivera y el de Podemos Pablo Iglesias afirmaron que "venían a cambiar la política", pero tras las elecciones generales "solo se les escuchan exigencias al PSOE". "Los que vinieron a cambiar la política con sus brazos cruzados están bloqueando el cambio de política", ha censurado, para añadir, a continuación que "el fin de sus vetos cruzados será el principio de la regeneración democrática que necesita este país".

Sánchez ha reconocido que "España necesita de manera urgente un gobierno", pero que sea "limpio, social, creíble y dialogante", lo cual "no es ni sería nunca un gobierno de Rajoy". Finalmente, ha incidido en que "no es cierto" que es lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda y ha asegurado que "el cambio es posible", también en Euskadi, donde de la mano de los socialistas "se antepondrá una agenda social a la soberanista".