Rivera pide a Rajoy y a Sánchez que "desbloqueen" el país

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "dejen de darse la espalda" y "desbloqueen" el país. "¿Qué nos quieren llevar a unas terceras elecciones? ¿Por qué no a unas cuartas y unas quintas?", ha preguntado.

Durante un acto celebrado en el Palacio Europa de Vitoria, en el que también han participado el candidato a la Lehendakaritza, Nicolás de Miguel, y la presidenta del grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, Rivera ha pedido que "dejen trabajar" a su partido. "Les pido a los del 'no es no' y a los de 'mi silla o la mía', ya saben de quién hablo, que nos dejen trabajar", ha dicho.

Según ha apuntado, "hay reformas pendientes en este país" que están "esperando en un documento de investidura" firmado, en su día, con el PSOE y ahora con el PP. "Hay dependientes, estudiantes, parados, trabajadores, autónomos, empresarios, artistas, mucha gente esperando que se pongan en marcha esas reformas", ha advertido.

"Y el señor Sánchez y el señor Rajoy, y el señor Rajoy, y el señor Sánchez, y la casa sin barrer. Y nunca mejor dicho, con sus casos", ha afirmado.

Por ello, ha pedido al PP y al PSOE "que se dejen de dar la espalda" y "piensen un poco en España". "¿Qué nos quieren llevar a unas terceras elecciones? ¿Por qué no a unas cuartas y unas quintas? Al final, si no tienen mayoría absoluta, no saben ceder ni sentarse".

Por esta causa, ha pedido al PP y al PSOE "generosidad y sentido de Estado". "Si no lo hacen por los votantes de Ciudadanos, que los hagan por los suyos", ha añadido, citando a las encuestas que indican "que la mayoría de sus votantes también quiere que se desbloquee este país".

Rivera ha asegurado a los congregados en el mitin en Vitoria que tienen tanta confianza en su "equipo" y se cree "tanto" lo que piensa y plantea, que "sé que si nos dejan trabajar, C's va a ser una alternativa para gobernar en un futuro España".