Alberto Núñez Feijóo no se fía, aunque el PP dé prácticamente por descontado que revalidará su mayoría absoluta el próximo domingo. Las encuestas internas son "muy buenas", pero el candidato teme un efecto de desmovilización fruto de las buenas perspectivas y que "los restos" le jueguen una mala pasada. Está escuchando demasiado eso de que "ya está todo hecho", según fuentes de su equipo. Y de ahí que, con más énfasis si cabe, haya puesto a Ciudadanos en la diana. "Nuestro partido no ha nacido hace un cuarto de hora" ni es "producto de una tertulia de televisión", se sumó Mariano Rajoy, que protagoniza su propia caravana electoral.

El presidente en funciones fue precavido, toda vez no quiere tensar en exceso la cuerda con Albert Rivera, más aún tras la batería de escándalos que han afectado al PP en las dos últimas semanas. Si bien, en su mitin principal en Betanzos, recuperó los descalificativos que ya usó contra Ciudadanos en campañas anteriores. "Esto no es una pandilla", llegó a decir, aunque sin mentar en ningún momento a la formación con la que llegó al pacto de investidura. "Van a sacar cero escaños", avisó Feijóo, mucho más claro, en una entrevista en Es la Mañana de Federico.

Básicamente, el argumento del candidato es que decantarse por Ciudadanos es tirar el voto a la basura. Más aún, dar opciones de gobierno al Partido Socialista y En Marea. Y puso un ejemplo: "Estamos en un supuesto muy parecido al de Castilla-La Mancha", destacó, donde María Dolores de Cospedal se quedó al borde de una mayoría absoluta augurada por muchas encuestas y el partido naranja no logró representación en las Cortes. "Cada voto de Ciudadanos es un voto que antes iba al PP. Es verdad que la marca Feijóo es fuerte y que estamos aguantando bien el golpe, pero no podemos distraernos", enfatizaron desde el equipo de campaña del candidato.

Tanto Feijóo como Rajoy alertaron de que la alternativa al PP es un frente popular en Galicia. "No queremos ni una jaula de grillos ni un grupo que no sabemos lo que piensan, si es que piensan", destacó el presidente en funciones, que auguró una victoria "por mucho" de su candidato, aunque no sin recordar que en 2005 el PP se quedó sin el gobierno por un puñado de votos. El protagonista, de hecho, quiso andar con pies de plomos. "En nuestro sistema electoral la mayoría absoluta es muy difícil" y ahora el pastel "se divide entre cinco por primera vez", razonó en esRadio.

Caravanas electorales paralelas

Como en campañas anteriores, candidato y presidente están protagonizando caravanas paralelas para abarcar el mayor territorio posible. Rajoy estuvo este lunes en la provincia de La Coruña y regresará el miércoles a Galicia para quedarse ya hasta el viernes. El mitin de cierre de la campaña será conjunto en Vigo. "Hay que empujar, hay que trabajar, las cosas están muy difíciles. Os pido, como siempre, dedicación hasta el último momento", arengó a los suyos el líder nacional.

Para Rajoy, una victoria clara en Galicia es fundamental para encarar con fuerza la nueva ronda de contactos que dará inicio tras el 25S, en teoría para evitar unas terceras elecciones en España. "Lo vamos a seguir intentado", aseguró Cospedal, también de campaña en la región. En Génova se muestran expectantes ante los movimientos que se vayan a dar en el PSOE, aunque en boca de todos sigue estando la posibilidad de otras elecciones en diciembre. "También intentaremos un acercamiento con el PNV", admitieron en la dirección nacional.