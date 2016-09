Sosa Wagner: "Hace ya mucho tiempo que no me ocupo de la señora Díez"

Francisco Sosa Wagner ha estado en los micrófonos de Es la Tarde de Dieter comentando a las críticas que Rosa Díaz ha lanzado en Twitter contra él y contra Fernando Savater por participar en un acto electoral de Ciudadanos en el País Vasco.

Sosa Wagner ha explicado su participación porque el País Vasco "es un territorio muy delicado donde la propia constitución se pone en duda", por lo que considera que él, "como profesor de Derecho Público" y también como un "antiguo comprometido con la política" le parecía "oportuno estar en el acto y apoyar a los candidatos de Ciudadanos".

El que fuera eurodiputado ha recordado también que "en el año 2102" participado en la campaña de las elecciones vascas "apoyando a los candidatos de UPyD" y que en aquella ocasión "desde Ciudadanos apoyaron a los candidatos de UPyD y salió el número uno por Álava que era Gorka Maneiro".

También ha señalado que se ha decidido a participar en la campaña vasca "por mi amistad con Albert Rivera" y por "respaldar la opción política que el representa".

Sobre las declaraciones de la que fuese su jefa de partido, Sosa Wagner ha preferido ni entrar a rebatirlas: "Hace ya mucho tiempo que no me ocupo de la señora Díez ni sigo sus declaraciones", ha dicho procurando alejarse de la polémica no sin dejar una pequeña carga de profundidad: "Sus declaraciones no me suscitan ningún interés, ya hace tiempo que no la sigo", ha insistido.

Sí ha querido recordar que él ya ha "explicado que renuncié a mi escaño, por cierto cuando podía haber continuado tanto en el grupo de Ciudadanos como siendo independiente y no lo hice, por cierto rebajándome el sueldo considerablemente".