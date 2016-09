Alonso y Feijóo proclaman que "optar por Ciudadanos es un voto perdido"

Mariano Rajoy alcanzó un acuerdo de investidura con Albert Rivera, pero sigue siendo un rival en las urnas y sus candidatos en Galicia y el País Vasco no han dudado un minuto en tratar de reducir al máximo las posibilidades del partido naranja en sus respectivos territorios. Ambos repiten la misma idea: "Optar por Ciudadanos es un voto perdido", en palabras de Alfonso Alonso. "Van a sacar cero escaños", no se cansó de repetir Alberto Núñez Feijóo en la entrevista que le hizo Federico Jiménez Losantos esta misma semana.

El presidente en funciones es más subliminal. No cita expresamente a Ciudadanos, pero ha recuperado algunos descalificativos de campañas anteriores. "Esto no es una pandilla", dijo el lunes en Betanzos. "Nuestro partido no ha nacido hace un cuarto de hora" ni es "producto de una tertulia de televisión", añadió, mientras Feijóo se encargaba de ser más claro. "Si Ciudadanos no va a sacar escaños en Galicia, lo lógico es que ese 3% o 4% de votos no lo malgastemos", enfatizó el candidato en gallego.

La estrategia se repite en el País Vasco, donde el PP busca ser decisivo pese a las malas perspectivas electorales. "Voy a ser claro, quiero pedir a todos los que nos dieron su confianza el 26J que nos la den el próximo domingo", proclamó el presidente en funciones. "Está en juego si somos capaces de constituir un gobierno que no transite hacia ninguna parte, como han hecho otros en otros lugares de España, sino que se ocupe de los verdaderos problemas de España", añadió este martes en la sede de su partido en San Sebastián.

Por su puesto, Alonso lleva siendo mucho más explícito durante toda la campaña y, por si cupieran dudas, su equipo lanzó un vídeo electoral, el mismo día en el que Rajoy pisaba el País Vasco, en el que todo el protagonismo se lo lleva la formación de Rivera. El titular no da lugar a interpretaciones: "Votar a Ciudadanos en Euskadi es tan útil como unas chanclas en Groenlandia". Y, en el spot, se ponen otros ejemplos como "una bufanda en Puerto Rico" o "un paraguas en el Sahara". La idea principal, según fuentes de la dirección, es que el PP es "la única alternativa de voto moderado" en la región. "Dividir el voto de los constitucionalistas no sirve para nada", se reafirmaron públicamente.

En su periplo por San Sebastián, Rajoy no se refirió expresamente a Ciudadanos, aunque no dudó en apelar al voto útil al tiempo que defendió el "actual modelo de autogobierno" basado "en la tradición foral". "Somos un valor seguro, vamos a apostar por la estabilidad política, por la moderación, porque todo el mundo sea, como hasta ahora, vasco, español y europeo y que a nadie se le obligue a optar por ninguna de esas condiciones", remató, arropado por Alonso y toda la cúpula del PP vasco.

Tras el 25S, se llamará al PNV

Por supuesto, el líder nacional también se cuidó de hacer un ataque directo contra el PNV. Aunque en Génova ya se preparan para otros comicios, no cierran de todo la puerta a un entendimiento con los nacionalistas vascos una vez hayan pasado las elecciones. "Hasta después del 25S, no se sabrá. Lo que se diga ahora no vale nada, todo se dice en clave electoral. La noticia sería que ahora el PNV dijera que quiere pactar con el PP. Se suicidaría", según el entorno de Rajoy. Además, como ya publicó este diario, en Moncloa seguirán con mucha atención los movimientos internos del PSOE, más aún si sufren un revés electoral como el pronosticado por las encuestas.

En San Sebastián, Rajoy no dudó en tomarse un pintxos y en darse un paseo por el centro. Según la agencia EFE, las solicitudes de autógrafos y fotos y los gritos de ánimo le acompañaron durante todo su recorrido hasta el punto de que rivalizó en popularidad con la mismísima Sigourney Weaver, que acudió a la ciudad para participar en el Festival Internacional de Cine.